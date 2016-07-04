كان لا بد من رابح وخاسر

ركز حارس مرمى ألمانيا مانويل نوير على التصدي لركلات الترجيح، ومن كثرتها صرح بعد اللقاء العاصف ضد إيطاليا بأنه لا يذكر عددها! كانت سهرة طويلة فعلاً إنتهى كرها وفرها ودقائقها ال120 في ربع نهائي يورو 2016 بالتعادل 1-1.. عطاء سخي ومنهجان مختلفان واحد يعتمد على احتكار الكرة ومحاولة إيجاد الحلول بصبر أين منه صبر أيوب، وآخر يتقن فن الدفاع كما لا يتقنه اي منتخب آخر مع تمريرات عمودية كلما استخلصت الكرة من الخصم.

وفي نهاية المطاف ارتسم الرقم الأهم: سجل كل طرف هدفاً واحداً من 12 محاولة كانت 3 منها بين الخشبات الثلاث.. تعادل مثالي وفي كل شىء ولا يهم أبداً أن الإحتكار كان ألمانياً بنسبة 62% مقابل 38، وأن التمريرات كانت 833 مقابل 520 (726 ناجحة مقابل 423).

بعدها، خلت الساحة بعد ذلك لركلات الحظ وحدها.. 18 ركلة سددها 18 لاعباً.. الذين أصابوا 11 والذين أهدروا 7.. أهدر مولر ليثبت أنه أسوأ ألماني في المسابقة الحالية هو المبدع في كأس العالم (10 أهداف في 13 مباراة) والمفزع في بطولة أوروبا (صفر هدف في 10 مباريات)، وقد لحق به أوزيل وشفاينشتايغر ليؤكدا بدورهما أنهما بعيدان عن مستواهما الطبيعي حتى لو سجل التركي الأصل هدف المانشافت الوحيد في المباراة (د. 65) وأهدى الى الثاني هدفاً في المباراة الأولى أمام أوكرانيا.. أما في الجانب الإيطالي فأهدر زازا وبيللي وبونوتشي ودارميان.

ركلات الترجيح اختبار للأعصاب وليس للمهارة وحدها وإلا كيف نفسر نجاح بونوتشي في تحويل ركلة الجزاء الى هدف تعادل (د. 78) ثم أهداره ركلة الترجيح؟ وكيف يمكن لبواتينغ أن يتسبب بركلة جزاء غبية انتزع الإيطاليون بفضلها هدف التعادل ثم يضع أعصابه في ثلاجة لينجح في تسديد ركلة الترجيح؟ حصة الركلات الطويلة استمرت 18 دقيقة، ويخيل اليّ أن دخان الأعصاب المحروقة إشتُم في كل أرجاء المعمورة في واحدة من أشد المباريات الكبرى إثارة في السنوات الأخيرة.

يستحق الأزوري كل تهنئة لأنه تفوق على ذاته، وتوليفته الجديدة قدمت أكثر بكثير مما كان متوقعاً منها.. أما الألماني الذي اثبت مرونة تكتيكية من خلال زجه بثلاثة في قلب الدفاع للمرة الأولى في البطولة الحالية فلا يزال أمامه هامش واسع ليمارس بطشه شرط أن يستعيد سلاحه الهجومي الأول والمتمثل بتوماس مولر عافيته.. أما هدفه في مباراة إيطاليا فيترجم بموضوعية تناغم خطوطه: رأس الحربة غوميز "يحضن" على الكرة فيجري الظهير الأيسر هكتور مسافة طويلة ويدخل منطقة الجزاء ليوفر لزميله أحد الحلول في التمرير قبل أن يمرر هو نفسه (اي هكتور) كرة زاحفة الى لاعب الوسط أوزيل ليهز شباك المبدع بوفون.

ألمانيا – إيطاليا كانت تستحق أن تكون مباراة نهائية، وللأسف كان لا بد أن يخرج منها طرف رابح وآخر خاسر.

*نقلا عن ستاد الدوحة القطرية