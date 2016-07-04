كونتي ورسالة الأزوري!

لا يمكن لدوري متراجع غير مستقر كالدوري الإيطالي، أن يقوى في الصمود كل ذلك المستوى، وما رافقه من طاقات وقدرات، أمام الماكنات الألمانية، ما لم يكون التنظيم التكتيكي حاضرًا، وأيضا ما يمكن أن يسمى على مستوى الارتباط للاعبين الطليان، بين بعضهم البعض في اتجاه، وفي مسار آخر ما ظهر مع مدربهم الإيطالي أنطونيو كونتي، وإلا كان يمكن أن نتابع نتيجة أخرى غير تلك التي انتهى عليها الشوطان الأساسيان والإضافيان، ولم يكن المانشافت، بحاجة حتى للوقت الإضافي من الأساس.!



إن ما قدمه الطليان في المباراة على مستوى الجهد والتركيز، كان مضاعفًا في عدة مرات عن ذلك الأداء الذي قدمه لاعبو المانشافت، خاصة وأن اللاعب في الظروف التي يعيشها الدوري الإيطالي، اذا ما أراد مجرد التكافؤ والصمود، أمام قوة ومتانة دوري في حجم الألماني فمن التلقائي أن يعيش حالة استنفار مع القوى والقدرات، وكيف هي الروابط الأخرى التي تظهر حاضرة مع الشعار، وفي صورة المباراة الأخيرة حكاية مختلفة، ربما نقول إن تأثير المدرب كونتي فيها،

كان في مرحلة، متقدمه، وكيف أنه تمكن وبفضل شخصيته وقيادته، وارتباطه الوثيق مع اللاعبين، أن يعوض الكثير من الفوارق والنواقص، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن للواقعية قيمة أخرى يمكن أن تضاف، وبعد الإيمان بقدرات حاضرة في مسابقة محلية، لا يمكن أن تقوى في الصمود، أمتارًا طويلة، ما لم تعش حالة مزيج مع تكتيك يتناسب مع قدرات اللاعبين، ويتوافق مع ما يمكن أن يقدموه من قدرات.!



لقد ضرب الإيطالي درسًا في الموضوعية، مستفيدًا من واقعية مدربه، وكيف أن هناك من الخيارات ما يمكن الاستفادة منها لأي من المدربين، اذا ما أرادوا تعويض جوانب عدة، والتحدث بنبرة، تبتعد عن قناعات مبالغ فيها، وما يمكن أن يثار عن أساليب غير دقيقة او واقعية، ويكفي أن نتحدث عن الرسالة التي أراد انطونيو كونتي تركها، لحظة ختام البطولة ومغادرته لتدريب نادي تشيلسي الانجليزي، عندما قال إنه يتمنى أن يكون بمجموعته قد ترك إحدى الرسائل الخالدة في العشق لقميص الأزوري، وكيف هي التفاصيل الأخرى التي يمكن أن تكون حاضرة ما بين السطور، وخلال فوارق يمكن أن يقدمها اللاعبون، عندما يشعرون بالولاء والانتماء، وإخلاص ليس كمثله إخلاص.!



إن الصورة التي انتهت عليها منافسات الإيطالي في يورو 2016، لا يمكن أن تبتعد عن رسالة وصورة ستظل ايضا هي الأخرى راسخة في الأذهان، حتى موعد قريب للمنتخب، لا شك ولا جدال، أن السيناريو الفرنسي الأخير سيكون بمثابة انطلاقته الحقيقية، بشرط، أن يكمل المدرب الجديد، ما مضى عليه كونتي من واقعية ومنهجيه ومستوى آخر يطلب من الاستقرار.!

*نقلا عن الأيام البحرينية