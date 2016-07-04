بعد ثماني محاولات فاشلة سقط فيها الألمان أمام الطليان، نجح منتخب الماكينات، وبشق الأنفس وعبر ركلات الترجيح، في كسر العقدة والتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الأمم الأوروبية، بعد مباراة ماراثونية كانت أقرب للمباريات النهائية.

تقابل أفضل حارسي مرمى في العالم وجهاً لوجه في تلك الضربات الترجيحية، وظلت النتيجة متأرجحة بين الجانبين، ولم تحسمها إلا الركلة التاسعة التي أنصفت الألمان، الذين استحقوا بطاقة الدور نصف النهائي، بعد أن أنصفتهم عدالة السماء التي انتصرت على منطق كرة القدم التي لا عدالة فيها.

أمام دموع العملاق بوفون، الذي قاتل حتى النهاية، وفرحة نوير الذي قاد المانشافت لكسر العقدة الإيطالية، ثأرت ألمانيا من الهزائم المتتالية أمام الأزوري، الذي حرم الألمان من التأهل في ثماني مناسبات سابقة بين بطولتي كأس العالم وأمم أوروبا، كان آخرها في يورو 2012 لتبلغ ألمانيا نصف النهائي السادس على التوالي في البطولات الكبرى، بتحقيقها المهم بكسرها العقدة الإيطالية المزمنة وتبقى الأهم، فهل تنجح ألمانيا في تحقيق اللقب الأوروبي الرابع لها بعد عشرين عاماً من الانتظار، أم أن هناك مفاجآت أخرى لم تكشف عنها يورو 2016 بعدُ؟

كلمة أخيرة

هل انتهت العقدة الإيطالية الألمانية، أم أنها عدالة كرة القدم التي أنصفت الماكينات؟

*نقلا عن الرؤية الاماراتية