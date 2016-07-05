أقوى من ديشامب!

رغم الانتقادات التي تظهر محاصرة له قبل كل مناسبة أو بطولة، إلا أن الثقة بالنفس التي يتمتع بها المدرب الفرنسي ديدي ديشامب، والشخصية القيادية التي يتصف بها، كانت ولا تزال هي العامل الأساسي في الحسم، والتأكيد على أن ما يمكن أن يظهر هنا وهناك، من أجل مصالح شخصية ومؤقته، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤثر على المدرب وأيضًا على المنتخب، اذا ما أمتلك الأول من القناعات والثوابت، ما يمكن أن يكون مقنعًا لنفسه قبل الآخرين، وما يمكن أن يستمر مبنيًا على أسس ومجموعة من المعايير.!

ربما تكون المساحة مناسبة للتذكير فقط، كيف هي الضجة التي رافقت ديشامب قبل مونديال البرازيل، وتبعات قراراه باستبعاد سمير نصري، وكيف أن الانتقادات كانت تحاصره في أكثر من اتجاه، والحال ليس مختلفًا ما قبل البطولة الأوروبية بعد استبعاد المهاجم بنزيمه، وكيف أن البعض شبهوا هجوم المنتخب، بقطعة من السواد، لحظة غياب مهاجم النادي الملكي الريال، إلا أن الواقع دائمًا ما يذهب في صالح المدرب، الذي يثبت يومًا بعد الآخر ومناسبة بعد الثانية، أن ما يتمتع به من قناعات وشخصية قيادية، تظل هي الأساس التي يستند عليها ويمضي من خلالها في خطوات موزونة وموضوعية وثابتة، دون التأثر بما يمكن أن يرافق، أو يظهر لأغراض مجموعة معينة وفئة من الفئات.!

لم يشعر المتابعون لمنتخب الديوك، بأي نقص يمكن أن يقال أو يذكر عن هجوم المنتخب، ومن التلقائي أن تكون الخماسية التي تسابق عليها لاعبو المنتخب في الشباك الايسلندية، بمثابة الرد الصريح على أي شيء يمكن أن يقال عن اتجاه خاطئ اتخذه ديشامب بعد بنزيمه وقرار الاستبعاد، ومن الواقعية أن يردد الكثيرون الان، أن غياب بنزيمه جاء في صالح منتخب الديوك، قياسًا بما تابعه الجميع من حافز قوي ومؤثر لكل اللاعبين ليس فقط المهاجمين، وأن الانضباط والاتزان والهدوء هو ما شارك وساعد في تقديم تلك الصورة، واستنفر قدرات اللاعبين وقبلهم المهاجمين.!

فعليا لا يمكن لأحد أن يتنبأ كيف يمكن أن يكون عليه حال المهاجم الفرنسي المستبعد، وكيف يمكن أن تكون قيمته ومستواه، بين جماهير تنقسم على وجوده أو قرار الاستبعاد، ومن الطبيعي أن يكون لذلك مجموعة من الاتجاهات، سيجد من خلالها الإعلام ما يشغل بها مساحاته، حتى وان كان على حساب المنتخب، أو أي من اللاعبين والشخصيات، واذا ما اقتنع الجميع الان ان حالة من الهدوء والاستقرار ووضوح الرؤية وقبلها الحافز الكبير، هو ما يسيطر على الأوضاع وقاد الى ذلك المستوى والأداء، فدون شك هي شهادة إشادة ليس انتقاص تحسب في حق ديشامب.!

*نقلا عن الأيام البحرينية