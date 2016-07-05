المانشافت.. هذا الضيف الثقيل

بلغة الملاكمة، هناك في نصف نهائي يورو 2016 منتخبان من العيار الثقيل من جهة، ومن العيار ربع الثقيل والمتوسط من جهة أخرى.

الأربعاء تلعب البرتغال ضد ويلز، وليس في جعبة هذا أو ذاك اي لقب كبير لا أوروبياً ولا عالمياً، وقد سنحت الفرصة للأولى عندما احتضنت يورو 2004 ولكنها سقطت في إمتحان آخر السنة أمام اليونان.. هي من العيار ربع الثقيل لوجود مهاجم من القطع النادر في صفوفها (كريستيانو رونالدو) وقائد جيد في دفاعها (بيبي) ومشروع فلتة في خط وسطها (ريناتو سانشيز) و3 لاعبين آخرين كانوا أساسيين في نصف نهائي 2012 عندما خسرت أمام اسبانيا (الحارس روي باتريسيو ولاعب الوسط فابينيو والمهاجم ناني).. وويلز من العيار المتوسط بسبب روح لاعبيها وانضباطهم ولكن الخبرة في ملاعب أوروبا لا تتوافر إلا لدى إثنين فقط من لاعبيها وهما مهاجم ريال مدريد غاريث بايل ولاعب وسط ليفربول جو ألن.. وبالتأكيد، فإن غياب لاعب وسط أرسنال أرون رامزي لنيله إنذارين سيؤثر كثيراً على العطاء لأنه وبايل من أفضل لاعبي الدورة حتى اليوم.. يكفي أن رامزي مرر 4 كرات حاسمة وسجل هدفاً واحداً، وفي غيابه لن تكون ويلز التي تخوض البطولة للمرة الأولى هي نفسها.

والخميس، تقف فرنسا وألمانيا وجهاً لوجه.. في جعبة الأولى ألقاب بطلة العالم 1998 وأوروبا 1984 و2000 وكأس القارات 2001 و2003، وفي جعبة الثانية القاب بطلة العالم 74 و1990 و2014 وأوروبا 72 و80 و1996.. لقاء من العيار الثقيل ايضاً لأن الفارق شاسع جداً بين هويات اللاعبين بالمقارنة مع لاعبي المباراة الأولى.. وإذا كان من السهل توقع التشكيلة التي ستمثل البرتغال وكذلك ويلز، وطريقة اللعب، فإن أكثر من سؤال صعب يفرض نفسه على مباراة فرنسا وألمانيا.

أكثر من طريقة جربها مدرب فرنسا ديشان من 4-3-3 الى 4-4-2 و4-2-3-1.. وإذا جرب هذه الأخيرة أمام أيسلندا لزيادة العطاء الهجوم فهل يجرؤ عليها أمام المانيا؟ وهل يعود عادل رامي الى قلب الدفاع أم يبقي ديشان على أومتيتي؟ وفي الجانب الألماني فإن المدرب لوف قد يلجأ الى 4-2-3-1 كالعادة أو 3-4-3 التي نفد بفضلها من مفاجأة إيطالية وأوصلته الى التعادل بعد 120 دقيقة قبل أن تبتسم للمانشافت ركلات الترجيح.. الى ذلك، فإن قلب الدفاع هوملز موقوف، وتأكد أن رأس الحربة غوميز ولاعب الإرتكاز خضيرة ودعا البطولة بداعي الإصابة، وربما بديله شفاينشتايغر.. وإذا كان هوفيديس مرشحاً للحلول محل هوملز فمن يلعب مكان خضيرة: إيمري كان لاعب ليفربول أم جوليان فايغل (20 عاماً) نجم دورتموند الجديد؟

عموماً، كان المانشافت دائماً ضيفاً ثقيلاً على منتخب الدولة المنظمة.. ففي كأس العالم وبطولة أوروبا تمكن في 10 مرات من أصل 12 من قهر أصحاب الأرض ولم يشذ عن القاعدة إلا في نصف نهائي مونديال 1958 عندما خسر أمام السويد 1-3 وفي نهائي مونديال 1966 عندما تعثر أمام إنكلترا 2-4 بعد وقت إضافي.. في المقابل، تخلص من تشيلي في مونديال 1962 ومن إسبانيا في 1982 ومن المكسيك في 1986 ومن كوريا في 2002 ومن البرازيل في 2014.. وفي بطولة أوروبا قهر بلجيكا في 1972 ويوغوسلافيا في 1976 والسويد في 3-2 وإنكلترا في 1996 والنمسا في 2008.. فإلى متى سيبقى ضيفاً ثقيلاً؟

*نقلا عن ستاد الدوحة القطرية