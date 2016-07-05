بعوض جانيرو

على الرغم من أن المنظمات الرياضية الدولية تدعي الشفافية في بياناتها وسياساتها المعلنة، إلا أنها غير ذلك تماماً، عندما يتعلق الوضع بالأمور المادية والتجارية، وتسعى جاهدة إلى إخفاء الحقائق خوفاً من خسائر متوقعة، ويحدث هذا في البطولات الكبيرة، مثل الألعاب الأولمبية، وكأس العالم، وغيرها من الأحداث المشابهة.

عندما دعا أكثر من 150 طبيباً وعالماً وباحثاً إلى ضرورة تأجيل أو نقل أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بسبب الوضع الصحي المتدهور في المدينة، لم تستجب اللجنة الأولمبية الدولية لهذا النداء، ولم تناقشه أو تمنحه الأهمية التي يستحق، بل اكتفت ببيان فقير على أنها تراقب الوضع، وستوفر الحماية الصحية اللازمة للرياضيين، وكذلك رافق هذه التصريحات بيان خجول من منظمة الصحة العالمية قدمت فيه نصائح للرياضيين للوقاية من الأمراض وتجنب البعوض المسبب لمرض زيكا.

هناك فرق رياضية تراقب الوضع الصحي عن كثب داخل مدينة ريو دي جانيرو، واتخذت الاحتياطات اللازمة، مثل الفرق الأمريكية والبريطانية والأسترالية، لأنها أخذت كل التقارير الصحية على محمل الجد.

نأمل ألا تعتمد فرقنا الرياضية على تقارير اللجنة الأولمبية الدولية، وأن تراقب الوضع على طريقتها الخاصة، وتتخذ الإجراءات المناسبة، وأن تحصل على معلومات دقيقة عن البعوض الموجود في المدينة المستضيفة والمؤثرات المضرة الأخرى.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية