عقدة «ألمانية» بالعضلات!

لن يختلف لاعبو منتخب «الديوك» عن ذات القناعات التي حاول رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لوجريه، تمريرها اليهم وإلى لاعبي منتخب المانشافت، ذلك أن الواقع السابق الذي رسخ العقدة «الألمانية» للمنتخب الفرنسي، لم يعد له ذكرًا أكثر من التاريخ الان، بعد تغيير جذري في صورة منتخب الألمان في الهوية الحالية التي تتضامن مع كرة قدم، وأداء نظيف ليس كما كان سابقًا ويوصف بالعنيف!

إن حديث لوجريه عن عدم وجود ما يمكن أن يقلق المنتخب الأزرق، وهو يلعب على أرضه وبيّن جمهوره، عندما يواجه منتخب الألمان في المربع الذهبي للبطولة الاوروبية، خاصة وأن المعطيات، وبعد صورة واضحة ودقيقة، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، علو كعب منتخب الديوك، أكثر بكثير مما كان عليه سابق الحال، وأن المواجهة القادمة، لن تقتصر على تحقيق الفوز وبلوغ النهائي وفقط، بل وأيضًا تفتيت قناعات وعقد سابقة، بناها جيل سابق من الألمان، بقوة عضلات، وبوحشية مفرطة كان يتابعها، كل من تمعّن فيما تسبب به ذلك الجيل من إصابات وأسباب قادت إلى الاعتزال!

إن ما يميز المنتخب الفرنسي في هذه البطولة عن أي من المنتخبات الأخرى، من ضمنها «الألمان» هو أن الفريق يتعامل مع كل مبارياته بأسلوب السهل الممتنع، ولا يعرف الفريق الخصم، من أين يمكن أن تستغل أخطاءه، ومن يمكن أن يكون مؤهلاً للتسجيل في الشباك، وهي واحدة من مصادر القوة التي استفاد منها مدرب منتخب الديوك، ورسّخها على أرض متينة، بعد استغلاله لمجموعة ما يملكه من خيارات، وأيضًا في تعامل دقيق مع تراجع مستويات بعض اللاعبين، وكيف أن تصريحات المدرب، بعد كل مباراة، كانت تذهب لاستنفار قوى لاعب آخر، وانتظار ما يمكن أن يقدم في قادم المباريات، وفي صورة لاعب الوسط بوجبا، أيضًا قيمة مضافة، ستكون حاضرة في مباراة المانشافت، ليس بسبب، أنه العائد الأخير الى مستواه بعد مباراة المنتخب الايسلندي، وبعد غياب في سابق المباريات وفقط، بل وأيضًا لحكاية أخرى يدركها بعض اللاعبين ويعنيها النجوم في الكبرى من المباريات، وكيف أن الطموح لا يكون هو الطموح في الأخرى من المباريات!

لقد قدم المنتخب الفرنسي بأدائه التصاعدي، وأيضًا بسياسة استعادته لنجومه، حكمة معبره من المدرب ديشامب، وكيف هو الانسجام والتفاهم والتناغم الذي يمكن أن يضيف قوى أخرى ومصادر من المفاجآت، في اللحظة التي يكون فيها القرار من مؤسسة الكرة دقيقًا، وتتوافق الأفكار بموضوعية ودقة مع ما يمكن أن يضاف من قوى مختلفة لحظة اتخاذ الاحادي من القرارات!

*نقلا عن الأيام البحرينية