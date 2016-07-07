أول دوري في العالم.. تجارب وعبر

تأسس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في عام 1885 بينما بداية الدوري الإنجليزي وهو الأقدم في العالم كله كانت في عام 1888 بعد اجتماعات متكررة تزعمها رئيس نادي آستون فيلا في ذلك الوقت وليام ماكريجورWilliam McGregor وفاز فريق بريستون Preston بالبطولة التي انطلقت بلقاء جمعه مع فريق بورنلي وانتهى بفوز بريستون بخماسية سجل أولها ديوهيرست ليدون اسمه كصاحب أول هدف في تاريخ أول دوري كرة قدم في العالم، والبطولة كانت تعتمد على رصد عدد الانتصارات ولم يكن هناك جدول ترتيب ولا نقاط ولا حتى كأس أو درع والأهم من ذلك أن المشاركة كانت مقتصرة فقط على فرق الشمال والوسط الإنجليزي ولم يكن بها صعود وهبوط، ورغم كل ذلك يفخر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم برصد هذه البطولة كأول بطولة في تاريخ الدوري الإنجليزي لأن الزخم التاريخي يعد مفخرة وإضافة لمنجز الدول بينما لدينا يسعى البعض حثيثاً لحجب صفحات من تاريخنا الرياضي التليد لأهداف مجهولة هي بكل تأكيد تبتعد تماماً عن مصلحة رياضة الوطن.

*نقلا عن الرياضية السعودية