المهندس في العين

تبحث الأندية العريقة عن لاعبين مميزين يتوقون إلى تحقيق إنجازات في مسيرتهم المهنية، ويبحث اللاعبون الموهوبون عن أندية لها تاريخ مطرز بالمجد والألقاب المحلية والخارجية، ووفق هذا المبدأ نجحت العديد من الصفقات لوجود توافق بين طموحات الأندية واللاعبين أنفسهم.

تعد أهداف نادي العين منسجمة تماماً مع طموح اللاعب الدولي عامر عبدالرحمن، الذي يسعى إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال مسيرته في عالم كرة القدم، وتعد موهبة اللاعب مطلوبة لفريق يعمل من أجل أن يبقى قوياً قادراً على بلوغ منصات التتويج.

يحظى عامر بمحبة زملائه في العين، خصوصاً رفيق دربه في المنتخبات الوطنية عمر عبدالرحمن، وهذه المحبة ستجعل التعاون بين لاعبي الفريق البنفسجي في أعلى مستوياتها، ما ينعكس على الأداء والنتائج.

هناك لاعبون عندما ينتقلون إلى نادٍ ما يتركون وراءهم جدلاً كبيراً واختلافاً واضحاً بين الجمهور، غير أن انتقال مايسترو الوسط ومهندس التمريرات الساحرة عامر إلى قلعة البنفسج، حظي بشبه إجماع وشعور بالرضا عن الصفقة التي وجدها البعض أنها موفقة.

إن وجود عامر عبدالرحمن إلى جانب لاعبي العين الدوليين، يرفع معدل الانسجام بينهم، وربما تظهر نتائج هذا الانسجام عندما يشاركون في صفوف المنتخب الوطني، الذي تنتظره التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2016.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية