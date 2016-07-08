رحيل ميسي.. هنا مربط الحكم!؟

يعيش الجوهرة ميسي اصعب مراحل حياته، خلال هذه الايام بمتاعب تترى عليه من جهات عدة، ففي الوقت الذي لازمه نحس الثنائيات - اذا جازت التسمية- بعد الهزيمة الثالثة ارجنتينيا بضربات الترجيح التي اضاع هو نفسه واحدة منها، اعلن اعتزاله في ظروف معقدة جاءت ردات الفعل بها كموجات احتجاج عالمي لكل محبي الكرة التي ناشدته من كل صوب وحدب العدول عن قراره، ليعتكف مع زوجته في احدى الجزر محاولا الانعزال مؤقتا عن الجميع ومن ثم التفكير والعودة الى الملاعب واعادة كل شيء الى مجراه الطبيعي وفقا لمعادلة كرة القدم ام الافراح والاحزان،

والربح الخسارة فيها طبيعية جدا ومحتملة ولا يمكن ان تكون الخسارات مصدرا للاعتزال بقدر ما يمكن ان توفره من مناخ معالجة وتصحيح مسار وتطوير كروي مهم، وتلك حقائق يعيها الجوهرة مسي الذي يعتقد الجميع انه سيعدل عن قراره قريبا بما فيهم منافسوه المفترضون..



ما ان اخذ العشاق بكل مكان التنفس بعيدا عن متاعب هزيمة كوبا امريكا، الا وصدمتهم احكام احد قضاة الاسبان بالحبس لمدة 21 شهرا لمسي ووالده بتهمة التهرب الضريبي الذي لم يأتِ اعتباطا ولم يوقت جزافا او مجرد توارد قانوني اداري فحسب، بقدر ما يعتقد العارفون بالخفايا ان القرارات الكبرى تكون خلفها نوايا كبيرة وان كانت مبيتة.. قد تعجل باتخاذ تدابير وقرارات لم تكن بالحسبان.. وهنا مربط الحكم..



علما ان محامي ليونيل ووالده خورخي ميسي قالوا انهم سيطعنون ضد الحكم، كما دافعوا عن اللاعب ووالده مؤكدين أنهما مثالا يحتذى.

من جانبه بخطوة متوقعة ولها ضرورات اعتبارية مؤثرة ومقصودة جدا.. اصدر نادي برشلونة بيانًا دافع فيه عن لاعبه، مشيرا إلى أنه لا يتحمل أي مسؤولية جنائية فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إليه في هذه القضية، ويقول البيان ان نادي برشلونة سيواصل مساعدة ليو ميسي وعائلته بكل الطرق المتاحة من اجل الدفاع عن نفسهم وسمعتهم وشرفهم ومصالحهم المشروعة.



من جهة ما زالت تخوض الجماهير والمتابعون لقضيتي الاعتزال والاتهام الضريبي وشؤون اخرى.. كشفت تقارير تنسج على منوال هادئ جدا عن اهتمام ناديي تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين بضم النجم الأرجنتيني ميسي. اذ ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن ميسي ووالده يشعران بالسأم من استمرار محاكمتهما في إسبانيا، وأن أفضل لاعب في العالم خمس مرات يفكر في أن يحط الرحال في «البريميير ليج». كما اشارت مصادر مقربة جدا ان الروسي رومان أبراموفيتش،

رئيس نادي تشيلسي اجتمع بوالد ميسي،، قبل أيام في يخته الفاخر «إكليبس»، وكشفت ان البلوز قدموا عرضا كبيرا.. مضيفة أن عرض مانشستر سيتي أضخم، حيث أبدا مسؤولوه استعدادهم لدفع 800 ألف استرليني أسبوعيا، ما سيعني حصول «البرغوث» على 48.7 مليون يورو في العام كراتب فقط.



ليس بعيدا عن ذلك كجزء من حملات متقابلة معهودة ومتوقعة فان تجديد البرشا ونيمار عقد اللاعب في المواسم الخمسة المقبلة، وتعيين الشرط الجزائي 200 مليون في السنة الأولى من العقد، و222 مليون في الثانية، و250 مليونا في السنوات الثلاث الأخيرة من العقد مع ارتفاع رواتبه فوق ما يحصل او يقارب ما يحصل عليه ليو قد يكون بوابة معدة ومجهزة لرحيل ليو عن البرشا مع الاعتقاد ان ذلك الرحيل سيكون في مصلحة كل الاطراف بما فيها النادي واللاعب ذاته..

*نقلا عن الأيام البحرينية