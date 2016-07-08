فيرجسون وشماعة فان جال!

قد يتفق البعض أم يختلفون مع قناعات السير اليكس فيرجسون، حول ما ذكره عن التقدم الذي يمكن أن يحققه المان يونايتد مع مدربه الجديد مورينيو، الا أنه الواقع الذي من السهل أن يفرض نفسه، ليس مقارنة مع المدرب السابق الهولندي فان جال، الذي لم يوفق لوحده في إحداث التغيير الجذري، بل وايضًا شاركه المسؤولية النادي وما كان حاضرًا من صفقات، وهو ذات الأمر الذي يتوجب مراعاته الآن، وكيف أن القناعات بدأت تتغير، وأن الحسابات الجديدة غير تلك الحسابات، واذا ما أراد الجميع التدقيق في قيمة عمل وفوارق يمكن أن تضاف مع المان يونايتد، فهي دون شك ستعتمد قبل المدرب على ما يمكن استقطابه من أسماء.!

إن تعاقد المان يونايتد مع السويدي زالاتان ابراهيموفيتش، حتى وان كان مع نهاية مشواره، الا أنه يمثل الاضافة القيادية والقيمة المختلفة كليا عن ما كان حاضرا من اسماء، خاصة في السنوات الأخيرة، ومن الصعب مقارنة فريق يضم زالتان، كما هو الحال لفريق آخر لا يملك ذات القدرات والمقومات، وبعد الأخذ في الاعتبار، أن فان جال نفسه كان مناديا أن يكون الفريق ممتلكا للإسم الكبير والقائد الذي يمكن أن يدير العمليات بداخل الملعب، ليس كما هي الصورة التي عاش عليها المان وفان جال، لا وجود للاعب، الذي يمكن أن يحدث الفارق بنفسه، ولا شيء يمكن أن يتغير في جميع الأحوال.!

لا يمكن اعتبار مورينيو كل النجاح، ما لم يكون فريقه ممتلكًا للقيمة الأكبر من الأسماء والقدرات، وفق ما يكون عليه من أهداف وطموحات، وربما نقول أن الصورة التي كان عليها مورينيو مع تشيلسي لحظة فوزه بالدوري، تختلف كليا في كل التفاصيل عن ما يمكن أن يكون عليه حاله مع المان، ذلك أن المان مهما كانت حالته، يظل هو المان، وأن تشيلسي مهما بلغ من قيمة وقدرات، لن يتغير الى اي مستوى من مستويات المان، وبالتالي الاختلاف الكبير في الضغوط، والانتقادات التي يمكن أن يعيشها مورينيو مع الفريق الجديد، وكيف هو التأثير الذي يمكن أن يكون حاضرا، عندما تتراجع النتائج ويخسر الفريق النقاط، واذا ما اراد مورينيو نفسه التعرف على ذلك، فلا يمكن أن يقول شيئًا، ولا يمكن أن يتحدث، عن ما سبق في رحلته من سيناريوهات.!

إن العلاقة التي يمكن أن تكون والتي يعتقد اليكس فيرجسون بالتلميح لها، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الواقع، الا أنه من الطبيعي جدا أن يحدث التحسن ويتقدم الفريق عددا من الخطوات، لكن وبواقعية كاملة، ليس كل ما يقوله فيرجسون الذي خسر ترشيحه السابق مع مويز سيكون القاعدة، ولا يمكن أن يكون مورينيو بنفسه فقط كل الحوافز والمقومات.!

*نقلا عن الأيام البحرينية