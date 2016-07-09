إيقاف حسام حسن 3 مباريات بسبب "السلوك الرياضي"

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين إيقاف المدير الفني للمصري البورسعيدي حسام حسن 3 مباريات وتغريمه 10 آلاف جنيه للسلوك غير الرياضي عقب المباراة التي تعادل فيها مع غزل المحلة 2-2 أمس في ختام الدوري.

واعتدى حسام حسن على مصور داخل أرض الملعب، وقام بتحطيم الكاميرا الخاصة به.

وقررت اللجنة أيضا فرض غرامة مالية على النادى المصري بقيمة 20 ألف جنيه لنزول أحد المرافقين التابعين له إلى أرض الملعب ومحاولة الاعتداء على لاعبي المحلة.

وقررت في القوت نفسه إيقاف أحمد عبدالفتاح لاعب غزل المحلة مباراتين للسلوك غير الرياضي.

وحدثت اشتباكات بين لاعبي الفريقين بعد سقوط النادي البورسعيدي في فخ التعادل ما أفقده المركز الثالث (لصالح سموحة بفارق المواجهات المباشرة) وفرصة التأهل المباشر للمشاركة في كأس الاتحاد الإفريقي.

وأظهرت كاميرات التلفزيون حسام حسن في مشهد غير لائق بأحد النجوم سواء كان لاعبا أم مدربا.

من جانبه، رفض حسام حسن العقوبة وتقديم اعتذار، مؤكدا أنه مسؤول عن نفسه وعن تصرفاته ولا يستطيع أحد أن يجبره على تقديم اعتذرا".

ونفى في الختام أي مسؤولية عن "الجرم الذي عوقب عليه"، وطالب بمراجعة تقرير مراقب المباراة.