الأميركية سيرينا تحقق لقب ويمبلدون

فازت الأمريكية سيرينا وليامز على الألمانية انجيلكه كيربر 7-5 و6-3 اليوم السبت لتحرز لقب فردي السيدات ببطولة ويمبلدون للتنس وتعادل الرقم القياسي لشيتفي جراف بإحراز 22 لقبا على صعيد الفردي في البطولات الأربع الكبرى خلال عصر الاحتراف.

وتفوقت اللاعبة الأمريكية البالغة من العمر 34 عاما في نهائي مميز بالملعب الرئيسي الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا لتثأر من هزيمتها المفاجئة أمام كيربر في نهائي بطولة استراليا المفتوحة هذا العام.

واحتفظت كيربر المصنفة الرابعة بأسلحتها في مجموعة أولى قوية إلا أنها تراجعت 5-6 بعد ان ارتكبت خطأين سهلين وهو ما منح سيرينا الفرصة لانتزاع المجموعة الأولى وهو ما قامت به في النقطة الثانية بالمجموعة.

وواجهت سيرينا المصنفة الأولى عالميا لحظة خطورة كبيرة عندما انتزعت كيربر أول نقطة لكسر إرسال منافستها والنتيجة هي التعادل 3-3 في المجموعة الثانية إلا أنها ردت بتسديد ارسالات ساحقة متتالية لتظل متقدمة.

وبسبب الضغط الشديد طوال المباراة تعثرت كيربر في الشوط التالي وسددت ضربة خلفية خارج الملعب لتمنح سيرينا التقدم 5-3 وفرصة لحسم اللقب.

ولم تكن سيرينا تريد إطالة أمد المباراة وتقدمت 40-صفر وضمنت الفوز بضربة على الطائر في نقطة حسم المباراة الأولى قبل ان تسقط على ظهرها من فرط السعادة على أرضية الملعب الرئيسي.