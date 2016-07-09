الرئيس الفرنسي: الظفر بالكأس سيعزز معنوياتنا

قال الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، اليوم السبت، إن الفوز بلقب بطولة أوروبا لكرة القدم 2016 على حساب البرتغال سيعزز من الروح المعنوية للفرنسيين.

وأضاف هولاند الذي حضر عدة مباريات في البطولة التي انطلقت في 10 يونيو/حزيران الماضي وستنتهي غدا الأحد في فرنسا "لست لاعبا أو مدربا ولا أستحق الإشادة على نجاحات الفريق الفرنسي".

وتابع على هامش قمة لحلف الأطلسي في وارسو "لكنني أعتقد أن (الفوز في النهائي) سيؤثر إيجابيا على الحالة المعنوية للشعب الفرنسي، ولن يجعله سعيدا فقط بفريقه، بل سيشعر بالفخر".

وقال "الفوز... دائما ما يمنح أي دولة الشعور بأنها تستطيع النجاح ليس فقط في الرياضة بل في الاقتصاد والثقافة، وعلى المستوى الدولي في السياسة والدبلوماسية، وهو ما يعزز الثقة بالتالي".

وتأمل فرنسا في أن ينعش نجاحها في بطولة أوروبا عملية تعافيها اقتصاديا رغم أن التأثير المباشر سيكون قصير المدى.

ويأمل هولاند بالتأكيد في أن يساعده فوز فرنسا باللقب على منح شعبيته المتراجعة دفعة قوية يحتاجها بشدة.