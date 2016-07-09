الضيف الثقيل انقلب خفيفاً

هذه المرة كان المانشافت الألماني ضيفاً من العيار الخفيف خلافاً للعادة.. ننحي جانباً موضوع غياب هوملز وخضيرة وغوميز ونركز على مباراته الفقيرة أمام منتخب الديوك بمن حضر من لاعبيه.. مباراة صعبة، تكتيكية، ولكن لم تكن من العيار الثقيل فنياً.. يحاول أنصار المانشافت أن يجدوا له الأعذار، وهناك منهم من يرى أن أصحاب الأرض كانوا محظوظين، ومن يعتبر أن أبطال العالم هم من أهدى الفوز الى لاعبي ديشان.. وأجد بكل بساطة أن هناك طرفاً ارتكب أخطاء قاتلة خلافاً للطرف الآخر وكان لا بد للمخطىء أن يدفع الثمن.. ركلة جزاء احتسبت على شفاينشتايغر ترجمها غريزمان الى هدف، وهفوة من الظهير كيميش لحقت بها واحدة أخرى من نوير الذي ابعد الكرة نحو غريزمان الواقف عند نقطة الجزاء وليس الى أحد الجانبين فلم يرفض الهداف الفرنسي الهدية.. السبب الرئيسي الآخر لسقوط أبطال العالم هو أنهم أشبه بوحش من دون أنياب.. من يتولون الشق الهجومي كانوا حاضرين غائبين.. مولر صفر على الشمال من الباب الى المحراب، ودراكسلر وأوزيل لم يقدما شيئاً يذكر، والفرصتان اللتان كان يمكن ان تترجما الى هدفين جاءتا عن طريق الظهير الأيمن الشاب كيميش.. واحدة رأسية أبعدها الحارس لوريس باقتدار وأخرى حفت بالقائم الأيمن.. باستثناء ذلك كانت هناك محاولات ولكن لم تكن هناك فرص.. ولافت جداً أن تعج الكرة الألمانية بالنجوم في كل المراكز باستثناء رأس الحربة لدرجة أن المدرب يواخيم لوف استنجد بواحد مخضرم يلعب في الدوري التركي هو غوميز بعدما اعتزل كلوزه اللعب دولياً منذ نهاية مونديال 2014 على غرار الظهير فيليب لام.. والأمر ليس غريباً باعتبار أن كل أندية البوندسليغا الكبرى أوكلت مركز رأس الحربة الى الأجانب: ليفاندوفسكي في بايرن، وأوباميانغ في دورتموند، وهونتيلار في شالكه، وتشيشاريتو في ليفركوزن، ورافايل في مونشنغلادباخ، ودوست في فولفسبورغ.. وسقى الله أيام سيلر وغيرد مولر وديتر مولر وهروبيش وفيشر وألوفس وفولر وكلينسمان ورومينيغه.

مع ذلك، لن تغط الكرة الألمانية في سبات عميق.. إذا ما استثنينا شفاينشتايغر فإن جميع اللاعبين الآخرين يقدرون على العطاء حتى مونديال 2018 ويورو 2020 مع وجوه شابة واعدة على غرار كيميش وليروا سانيه وجوليان برانت وكرامر والغائبان عن يورو 2016 بسبب الإصابة ماركو رويس وغوندوغان.

** مونديال 2018 اقترب، و500 ألف روسي وقعوا عريضة طالبوا فيها بحل المنتخب وعدم الإستعانة بأي عنصر ممن شاركوا في يورو 2016 وودعوا من الدور الأول بعد عروض هزيلة.. لم يعين بعد مدرب جديد، وروسيا لا تريد الخروج من مونديالها بخفي حنين.

** إما أن يكون هكذا التخطيط يا إما بلا.. قبل أن تنتهي البطولة الأوروبية نشر الإتحاد الأوروبي المحصلة المالية: إيراداته من يورو 2016 هي مليار و930 مليون يورو، والمصروفات مليار و100 مليون، والأرباح 830 مليون.. وأبرز مصادر الإيرادات: النقل التلفزيوني مليار يورو تقريباً، والتسويق 420 مليوناً وتذاكر المباريات 400 مليون.. ستوزع 600 مليون على الإتحادات الوطنية المنضمة إليه وعددها 55 لمساعدتها في تطوير نفسها من ملاعب ومدارس تكوين وتجهيز المدربين وإعداد المنتخبات، في حين ستخصص القيمة الباقية وهي 230 مليوناً للإنفاق على تصفيات يورو 2020 والتحضيرات الخاصة بالنهائيات المقبلة.. ويتساءلون لماذا البطولة الأوروبية أعلى كعباً وبكثير من أي بطولة أخرى؟ وهل سمعتم أن أي إتحاد قاري آخر نشر مثل هذه المحصلة؟ وبمثل هذه الشفافية والسرعة؟

*نقلا عن ستاد الدوحة القطرية