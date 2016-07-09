بانتظارك يا ناصر

شخصياً اعتبر ناصر الشمراني أفضل المهاجمين السعوديين، يتميز عن أكثرهم بأنه يملك الروح ويملك روح التحدي، لاعب يطرب للإنجازات ويستمتع بانتصاراته، شاهدنا هذا الفذ مع الكابتن سامي الجابر الذي استطاع أن يخرج منه الكثير فقدم معه موسماً مميزاً، نعم هو لا يتعامل مع الأحداث بذكاء ولكن هذا لا يلغي إنه لاعب غير عادي ومطلب لكل مدرب متى ما كان حاضراً، مر على الكابتن ناصر الشمراني الكثير من المطبات الهوائية والمنغصات، خاصة مع دونيس الذي قتل الكثير داخل ناصر الشمراني بمباركة الإدارة، ولكن تلك صفحة يجب أن تنطوي والقادم أكثر جمالاً في مسيرات هذا اللاعب الذي نطمع أن يعود للهلال وللمنتخب، خاصة ونحن نعاني ندرة النجوم في مركز الهجوم على مستوى المنتخب أو الأندية، شخصياً متفائل بعودة ناصر الذي يجب أن يحضر لكي يثبت للجماهير الهلالية إنه كان بالإمكان أفضل مما كان لولا (المعتوه) دونيس، الجماهير الهلالية تعتبر أن الموسم المقبل فرصة حقيقية ليعيد ناصر أمجاد الماضي فمازال لديه الكثير ليقدمه للهلال الذي أحبه وأحب روحه وعطاءه، نقول للجماهير الهلالية إن دوركم يأتي في دعم هذا المميز ليعود كما كان سيد المهاجمين، وأيضا نقول لكبار لاعبي الهلال إن دوركم أكبر في دعم ناصر ليعيد أفراح الهلال.



تهنئة للوطن

نرفع التبريكات والتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة العيد المبارك وولي عهده وولي ولي عهده وللشعب السعودي الكريم، تهنئة خاصة لجنودنا البواسل في جميع أنحاء الوطن فهم دروعنا وحماتنا بعد الله، فلهم منا الشكر والدعاء، فالوطن والتاريخ لن ينسى تضحياتهم، من العايدين ومن الفايزين يا وطننا الغالي.

*نقلا عن الرياضية السعودية