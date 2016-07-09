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لاعبو المنتخب السعودي في العاصمة قبل معسكر النمسا

المصدر: العربية.نت
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انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الوقت المحدد من مساء اليوم السبت في مقر تجمع لاعبي الأخضر في العاصمة السعودية الرياض، وذلك استعداداً للمشاركة في المعسكر الخارجي المقام في النمسا ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي قبل التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وبحسب الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، فقد خضع جميع لاعبي المنتخب السعودي لفحوص طبية لدى الجهاز الطبي للمنتخب فور انضمامهم للمعسكر للوقوف على الحالة الصحية لكافة اللاعبين المنضمين، كما تسلم جميع اللاعبين اللائحة التنظيمية للمنتخبات السعودية لكرة القدم.

هذا وستغادر بعثة المنتخب السعودي على متن طائرة خاصة من الخطوط الجوية العربية السعودية في ساعات الصباح الأولى من فجر يوم الأحد.

عبدالمجيد الرويلي عبدالمجيد الرويلي
حسين المقهوي حسين المقهوي
محمد البريك محمد البريك
نواف العابد نواف العابد
سلمان المؤشر كيال سلمان المؤشر كيال

كلمات دالّة

#المنتخب السعودي, #النمسا, #يحيى الشهري

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