هل الإعارة أفضل حل ممكن؟

احتمال أرى شيئًا وبقية الإدارات ترى شيئًا آخر بعين مجردة خيالية ربما! ما اعنيه موضة كل نادٍ في جميع اللعبات (موضة جديدة يسايرها البعض وليس الجميع) باللجوء إلى إبرام صفقات لاعبين اي كلام ونستثني منهم النجوم الكبار (بعبارة محببة لهم مقززة لجماهيرهم المتابعة والعاشقة لشعارهم) بالإعارة لموسم أو موسمين وبالمقابل ابن النادي لا يستلم اي راتب او مكافأة وعز الله أسماعكم له الحيطان تسمعه!! وذلك بقصد الاستعراض للعضلات والقدرات الخرافية المؤقتة لا لسد احتياجات الفرق، وانما الاعتماد على المسكنات بدلا من علاج أمراض العابهم الرياضية ومعها أمراضهم النفسية..

تلك الصفقات اغلبها تأتي من ورائها المصالح الشخصية بلا شك وليس البناء ونحن ندركها، فما تعلمنا عليه أن البناء ليس المؤقت هو الحل لصنع انجاز بشري فني لأي فريق وإنما الدائم ونحن نصف هذه الموضة بالتخلف أو الضحك على الجماهير التي تريد الاستمرار بالبطولات بأبنائها المخلصين لا بالمستوردين!!



نقولها باختصار.. اتفقوا يا مجالس الإدارات على رأي وقرار واحد وضعوا لكم خطة استراتيجية بعيدة المدى وطبقوها بلاعبين اوفياء تربوا منذ صغرهم بالنادي، يدافعون عنه وعن المنطقة التي بها، وسترون فيما بعد الثقة وطعم الانتصارات التي تعبتم لأجلها سنوات بدلا من المبالغة بهدر الاموال والمجاملة بالأسطوانة التي يتم ترديدها سنويا بالخوف من الهبوط او بالخوف من عدم تحقيق البطولات!



نقطة شديدة الوضوح

من وجة نظري الخاصة حول عملية اعارة اللاعبين (ارى في بعضها ليس بالفاشلة وانما بالفائدة ان كانت ستضيف لمواهب النادي المستقبلية) ولكن بشرط عدم الاعتماد على الاتكالية السنوية عند استقطاب اللاعبين مقابل مبالغ مالية دون بذل المزيد من الجهد لايجاد الجيل القادم، لان هذا اكبر غلط!!



حدثوا العاقل بما يعقل

تراجع مستوى بعض انديتنا الوطنية سببه الإهمال وعدم الاهتمام بالمراحل السنية خلال السنوات العشرة الأخيرة (فكل مناسبة يتم تجهيز الفرق لها قبلها بشهرين) والمركز محجوز!!! وبعدها اسطوانة النسيان والتخدير جاهزة للجمعية العمومية والجماهير العاشقة لها!! فأرجو التخطيط الطويل للفئات السنية لجني ثمارهم للمستقبل بدلا من الضحك على الناس باستمرار صفقات الاستعارة؟

*نقلا عن الأيام البحرينية