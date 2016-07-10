القادمون الجدد

تعاني معظم فرقنا عند اختيارها اللاعبين الأجانب لعدم وجود معايير فنية لديها، كما أن مصادرها الاستكشافية محدودة، وهذه إشكالية مزمنة رغم وجود استثناءات، حيث شارك في مسابقاتنا محترفون سابقون وحققوا نجاحات كبيرة لأنفسهم وفرقهم، وكان لوكلاء اللاعبين دور في تلك النجاحات.

هناك أندية محدودة تعرف ماذا تريد وماذا تختار، وتدفع من أجل هذا الهدف أموالاً مقبولة في عالم كرة القدم.

يتحكم وكلاء اللاعبين في أمور كثيرة، منهم من يعمل بإخلاص ومهنية عالية ومنهم من يحاول أن ينفذ إلى الأندية من تحت الطاولة وهؤلاء يسببون في كثير من الأحوال الأزمات التي تتعرض لها الفرق من ناحية اختيار الأجانب.

هناك نقطة مهمة وحيوية على إدارات الأندية أن تعمل من أجل توضيحها للقادمين الجدد، حتى يكونوا على بينّة من وضع مدرجاتنا وجماهيرية فرقنا. إذ ربما يفهم القادم الجديد أن قلة جماهير المدرجات تعني له أن الأندية ليست مهتمة باللعبة، فيصاب بالكسل وعدم الاكتراث بما يقدمه، كما من الضروري جداً أن يفهم من مصادر موثوقة رصينة عاداتنا وتقاليدنا والضوابط الاجتماعية داخل الملاعب وخارجها، لأنه ربما يكون تعرّف إلى جزء منها من مصادر غير موثوقة فيستخدم ما يجب عدم استخدامه، ثم يتعرض إلى عقوبات تضعه وفريقه في حرج.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية