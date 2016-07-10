بيبي جاهز لمواجهة المنتخب الفرنسي

قال المدافع البرتغالي بيبي عقب تدريب اليوم السبت إنه تعافى من إصابة في عضلات الفخذ وبات جاهزا لمواجهة فرنسا في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم غدا الأحد.



وقال بيبي للصحفيين "أنا بخير وسنحت لي الفرصة للتدريب اليوم وسأكون متاحا أمام المدرب لاختياري لمباراة الغد."



وغاب المدافع المولود في البرازيل عن الفوز على ويلز في قبل النهائي يوم الأربعاء الماضي بسبب إصابة في عضلات الفخذ وتدرب منفردا أمس الجمعة.



وتألق بيبي - الذي طرد في مباراة ألمانيا في كأس العالم 2014 بالبرازيل - في مركز قلب دفاع البرتغال خلال أول خمس مباريات بالبطولة الحالية.