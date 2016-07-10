ديشامب يكسب الجولة ضد الإعلام

الإعلام الفرنسي صب جام غضبه على ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي في الأدوار التمهيدية لبطولة الأمم الأوروبية في ظل المستويات المتواضعة التي كان يقدمها الديوك والنتائج التي كانت بالكاد ترضي التطلعات، إلا أنني ومن وجهة نظر شخصية أرى أن ديشامب كان السبب الرئيسي قبل جلينزمان نجم المباراة الأول وسيسيكو مفاجأة فرنسا السارة وراء الفوز على المنتخب الألماني في الدور نصف النهائي وبلوغ المنتخب الفرنسي المباراة النهائية، فالمدرب الفرنسي كان واقعياً وترك الملعب للمنتخب الألماني واكتفى باللعب على المرتدات في الشوط الأول على أمل أن يخطف هدفاً من أحدها وكان له ما أراد عندما ارتكب قائد المنتخب الألماني خطأ فادحاً حيث لامست يده الكرة فسجلت فرنسا الأول بجزائية جريزمان في وقت قاتل وأضافت الثاني عن طريق نفس اللاعب في الشوط الثاني لتتهادى المباراة إلى نهاية صادمة لأبطال العالم وسعيدة للمستضيف الذي سيلاقي البرتغال وكل ما يحتاج إليه هو احترام الخصم ومراقبة رونالدو ليظفر باللقب.

*نقلا عن الرياضية السعودية