لن يقنعهم كونتي!

يتحدث النجم الإيطالي الهداف ديل بيرو، بنظرة الخبير عن مواطنه ورفيق دربه، وأيضًا مدربه السابق انطونيو كونتي، عندما يراهن على النقلة النوعية التي يمكن أن يحدثها، في مهمته الجديدة مع نادي تشيلسي الانجليزي، ولا غريب أن يتحدث الهداف الايطالي بتلك الموضوعية والواقعية، أو أي من الذين تابعوا القيمة الفنية والقيادية للمدرب الايطالي، أثناء قيادته لمنتخب بلاده خلال منافسات يورو2016، واعتباره أنه القيمة المضافة التي يمكن أن تكون في الدوري الانجليزي.!

لقد قدم كونتي مجموعة من الملامح والصور والدلالات، التي من شأنها أن تذهب إلى جانب آخر من النظام والصرامة النظامية، يمكن أن يقال إنها مختلفة كليًا عن مرحلة المدرب البرتغالي مورينيو، الذي عاش واحدة من أسوأ فتراته مع النادي اللندني، وفي السيناريو الجديد للمدرب الايطالي، لحظات، ربما ستعيد ذات المرارة التي عايشها مورينيو، لكن هذه المرة سيتذوق تفاصيلها بعض اللاعبين، المعنيين بما يمكن أن يكون، ليس في داخل الملعب وفقط، بل وأيضا في خارجه وعلى دكة الاحتياط.!

من حسن الطالع لكونتي أنه جاء بعد صورة مميزة للمدرب القدير في البطولة الاوروبية، وإشادة واسعة من كافة الوسائل الاعلامية، وهي ما يمكن أن يعادل ما كان عليه مورينيو لحظة توليه تدريب البلوز، وفي أحيان كثيرة تكون مثل تلك التفاصيل بمثابة الداعم الأساسي للمدرب، حتى يعتقد غالبية اللاعبين بضرورة الإيمان، أن هناك من المحاولات التي من الصعب الإشارة إليها، ولا حتى التفكير بها، كمثل تلك التي تكون في غرف تبديل الملابس، وأيضًا ما يخص الشلليات، وأي تفاصيل دقيقة أخرى، يمكن أن يشار إليها في نفس المستوى.!

لم يظهر كونتي في مسيرته السابقة، أي تهاون أو تنازل، لكل من يحاول الإساءة إلى النظام والانضباط، وهي رسالة ليس أكثر يمكن أن يهمس بها البعض، كإشارة واضحة لبعض لاعبي النادي اللندني، وكيف يمكن أن يكون حالهم، عندما يتحدثون عن مقارنه سابقة، وكيف هو المدرب الجديد، الذي يتمسك بمراحل أكثر تصاعدية بالنظام والالتزام.!

لم يفشل مورينيو في موسمه الأخير مع البلوز، بسبب صرامته وجديته، وحرصة على النظام والالتزام، بقدر ما كان السبب الحقيقي الذي يكمن حول عدم تقبل العديد من اللاعبين، ذلك الإطار والاتجاه، الأمر الذي لا يمكن أن يغير من واقعهم الجديد شيئًا، إن لم يكن يزيد في ذات الاتجاه ويزداد في السوء، قبل أن يحدث التغيير، ويضطر كونتي، ليس مثلما فعل مورينيو، بل وأكثر من ذلك، شدة وسخونة وأكثر إلحاحًا للبحث عن مرحلة انتقالات الشتاء وما يمكن أن يستقطب والجديد.!

*نقلا عن الأيام البحرينية