أنديتنا.. وزيادة الديون

بدأت أنديتنا المشاركة في دوري "جميل" للمحترفين في شد الرحال لبعض البلدان الأوربية وتركيا.. لتنفيذ معسكراتها التحضيرية للموسم الجديد.. فقد توزعت الأندية إلى أربع دول هي إسبانيا والنمسا وهولندا وتركيا، ما عدا نادي الاتحاد الذي ألغى معسكره الخارجي في رومانيا وقرر إقامة التدريبات في جدة ثم المشاركة الدولية في تبوك في الثاني من شهر أغسطس المقبل.



ـ الأمر الغريب كيف تتجه أنديتنا إلى المعسكرات في هذه البلدان.. ومعظمها يعاني من الديون المتراكمة فإذا كانت مدة المعسكر تصل إلى 25 يوماً.. فمن المؤكد أن تكلفتها ستكون باهظة.. فإضافة مبالغ كلفة هذه المعسكرات إلى الالتزامات المالية الكبيرة التي على الأندية والتي ظهرت في تقرير الهيئة العامة للرياضة (مؤخراً).. فهذا في الواقع.. دليل يؤكد.. أن إدارات الأندية تصر على زيادة الديون من خلال هذه المعسكرات التي باتت من باب التقليد فقط.



ـ فإذا كان هناك اتجاه لحرمان الأندية التي تجاوزت مديونياتها أكثر من 40 مليون ريال من تسجيل اللاعبين الأجانب والمحليين.. فمن الأولى منعها من إقامة المعسكرات الخارجية أيضاً.. ولا سيما أن هذه النوعية من المعسكرات مكلفة مالياً.



ـ عموماً.. أتمنى ألا يكون تنفيذ هذه المعسكرات بطريقة عشوائية ويتكرر فيها ما حدث في معسكرات المواسم الماضية.. والكل يتذكر الحضور الضعيف الذي سجلته معظم هذه الأندية في المسابقات المحلية.. والفشل الذريع للأندية التي مثلتنا في البطولات الخارجية.. إضافة إلى العديد من التخبطات الأخرى كالتغييرات المتعددة للمدربين والصفقات الفاشلة للاعبين التي شاهدناها في الموسم الماضي والتي كبدتها خسائر مالية باهظة دون فائدة.



ـ معسكرات هذا الموسم يجب ألا تكون من أجل الحصول على الأجواء الباردة في أوروبا أو غيرها من البلدان الخارجية.. فالمهم هو وضع التخطيط الجيد للفريق قبل بداية الموسم وتحقيق الفوائد الفنية من المعسكر.. كالاستقرار الفني والانسجام وارتفاع مستوى الأداء الفني للفريق بشكل عام.

ـ المهم هنا.. أن تستفيد أنديتنا من سلبيات الموسم الماضي والتجارب الفاشلة التي حدثت فيه.. حتى يكون حضورها في الموسم الجديد قوياً يمكنها من المنافسة وجلب البطولات.. محلياً وخارجياً.



ـ وبما أن هذه المعسكرات تعد النقطة الأولى في الإعداد والتحضير للموسم الجديد.. فمن الضروري القيام بإجراء التقييم الشامل للاعبين.. من خلال الاعتماد على بعض الاختبارات والقياسات اللياقية والمهارية والفسيولوجية.. أيضاً القيام بتقييم الكفاءة البدنية (كفاءة أجهزة الجسم الحيوية) لهم وذلك بواسطة اختبار الجهد البدني (المتدرج).



ـ وأيضاً تقييم المستوى الحقيقي للفريق قبل الدخول في غمار بطولات الموسم الجديد.. وذلك بمعرفة مستواه الفني في المباريات التجريبية التي سيلعبها وليس من خلال أسماء وأماكن هذه المعسكرات فقط.



ـ ختاماً.. على إدارات الأندية أن تدرك بأن مكان المعسكر ليس هو السبب المباشر في جلب البطولات.. المهم هو تنفيذ المعسكر التنفيذ الصحيح مع تحقيق الأهداف والأغراض المرجوة من إقامته.. كالتحضير الجيد للفريق والحصول على المعنويات المرتفعة والحماس والإصرار على المنافسة والقدرة على ظهور الفريق في الموسم الجديد بقوة أدائية تمكنه من التفوق وجلب البطولات.. والله من وراء القصد.



*نقلا عن الرياضية السعودية