رئيس البرتغال يمنح اللاعبين وسام الشرف

أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا عن منح لاعبي المنتخب البرتغالي لكرة القدم وسام الشرف، بعد فوز الفريق بلقب كأس أوروبا (يورو 2016) بفرنسا إثر فوزه على نظيره الفرنسي 1 - صفر في المباراة النهائية للبطولة، كما أشادت وسائل الإعلام البرتغالية بالفوز التاريخي حيث أحرز الفريق اللقب الأول له في البطولات الكبيرة.

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، على موقعها بالإنترنت، "دموع كريستيانو رونالدو للإحباط بعد الإصابة تحولت إلى دموع الفرح باللقب" في إشارة إلى دموع رونالدو إثر إصابته المبكرة في المباراة، والتي أجبرته على الخروج من اللعب في الدقيقة 25، وأشارت صحيفة "أو جوجو" إلى الهزيمة المؤلمة للمنتخب البرتغالي أمام نظيره اليوناني في نهائي يورو 2004 بالبرتغال. وأوضحت: "لاعبو البرتغال أنجزوا الآن ما عجزوا عن تحقيقه أمام اليونان"، وفي السياق، يحصل كل لاعب بالمنتخب البرتغالي لكرة القدم على 275 ألف يورو (303 آلاف و762 دولارا كمكافأة على الفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا.