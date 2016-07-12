رسمياً.. برشلونة يتعاقد مع الفرنسي أومتيتي

اعلن برشلونة بطل الدوري الاسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء رسميا انتقال مدافع ليون الدولي الفرنسي صامويل اومتيني الى صفوفه لخمسة مواسم مقابل 25 مليون يورو.

وقال النادي الكاتالوني "دفع برشلونة 25 مليون يورو مقابل انتقال اللاعب. البند الجزائي في العقد يصل الى 60 مليون يورو".

وكان رئيس برشلونة الفائز باللقب المحلي 28 مرة، جوسيب ماريا بارتوميو، اعلن في 30 حزيران/يونيو عن التوصل الى اتفاق مع ليون وصيف بطل فرنسا، مشيرا الى وجوب "التفاوض مع اللاعب نفسه".

وشارك اومتيتي (22 عاما) مع منتخب بلاده في كأس اوروبا 2016، وحل وصيفا في البطولة التي استضافتها فرنسا بخسارته الاحد الماضي امام البرتغال صفر-1 بعد التمديد في المباراة النهائية.