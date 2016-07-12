انتصار الإرادة

ما بين البداية المتواضعة والنهاية السعيدة مسافة طويلة قطعها المنتخب البرتغالي، وصولاً إلى منصة التتويج والفوز باللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، وعندما يحدث ذلك على حساب منتخب فرنسا البلد المنظم وأمام جماهيره، فإن في ذلك ما يكفي للتأكيد على حجم الإرادة التي غلّفت أداء المنتخب البرتغالي، على الرغم من المستوى غير المقنع الذي كان وراء إسقاطهم من حسابات المنافسة، إلا أن هناك عاملاً مهماً وحاسماً كان يقود زملاء رونالدو إلى منصة التتويج عبر أقصر الطرق وأسهلها، وهو أمر لا يدل إلا على شيء واحد فقط، وهو أن يورو 2016 التي اختُتمت أمس الأول في فرنسا، قد اختارت البرتغال لكي تمنحها اللقب الأول في تاريخها، حتى وإن كان ذلك على حساب ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا صاحبة الضيافة.

محطات المباراة النهائية كانت مثيرة منذ اللحظة التي سقط فيها رونالدو مصاباً، وخروجه من الملعب في الدقائق الأولى من المباراة المصيرية، وانتهاء باللحظة التي أحرز فيها البديل إيدير أغلى هدف في تاريخ البرتغال وضعها على قمة الهرم الأوروبي، ليتحول معها إيدير بطلاً تاريخياً لن تنساه الجماهير البرتغالية، التي بكت بخروج رونالدو مصابا وفرحت بهدف إيدير الذي قادها نحو أغلى الألقاب.

كلمة أخيرة

فلسفة كرة القدم لا تعترف بالعواطف ولا بالأسماء ولا بالتاريخ، بل بشيء أكبر وأقوى .. إنه التوفيق والحظ.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية