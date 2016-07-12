توقف الماكينات

لم تخل مسابقة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2016» التى انتهت أمس الأول من أوجه شبه مع التطورات السياسية المحيطة بها فى الاتحاد الأوروبى. بدا خروج المنتخب الإنجليزى مبكراً جداً كما لو أنه رجع الصدى لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبى بعد استفتاء مثير. وأدت طريقة ترتيب المباريات فى هذه المسابقة إلى وضع منتخب فرنسا وألمانيا فى مواجهة بعضهما البعض فيما بدا أنه «نهائى مبكر»، ولكن فى دور الأربعة (قبل النهائى). ورغم أن المنتخب الفرنسى لا يُستهان به، فضلاً عن أنه صاحب الأرض ويلعب وسط جمهوره، ظلت التوقعات تميل نحو المنتخب الألمانى بطل كأس العالم. ولكن الماكينات خالفت التوقعات. لم تتوقف عن الدوران طول المباراة مع المنتخب الفرنسى. ولكنها توقفت عن التهديف (أى الإنتاج). فعلت الماكينات كل شىء فى هذه المباراة إلا أهم ما ينبغى أن تحققه، وهو أن يسفر دورانها عن منتج. فكان أن فاز المنتخب الفرنسى. ولعل من تابعوا المباراة على خلفية تطورات الأوضاع فى الاتحاد الأوروبى شعروا أن أداء الماكينات فيها يمثل امتداداً للسياسة الألمانية المترددة فى التقدم نحو قيادة هذا الاتحاد.

فقد أدى تجدد الجدل بإلحاح أكبر حول مستقبل هذا الاتحاد بعد الخروج البريطانى إلى إعادة طرح السؤال عما إذا كانت ألمانيا مستعدة للدور القيادى الهائم على وجهه فى سماء أوروبا منذ سنوات طويلة. فقد ظلت ألمانيا مترددة فى التقدم للاضطلاع بدور أكبر بسبب ثقل التاريخ الذى تحمله على كاهلها. وبسبب فظاعة هذا التاريخ القريب، فضلت ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إحداث قطيعة معه، ووضع سقف منخفض لدورها. غير أن هذا السقف لم يعد يليق بما راكمته من قدرات اقتصادية وتكنولوجية ومعرفية، ولا ينسجم مع الدور الفعلى الذى تقوم به. ومع ذلك لم يؤد خروج بريطانيا إلا إلى ازدياد تمسك النخبة السياسية الألمانية بموقفها المتردد تجاه الصعود إلى قيادة هذا الاتحاد. وربما كان فى إهدار الماكينات فرصاً لا تهدر لتسجيل أهداف فى المرمى الفرنسى شيئا من هذا التردد، ولكن فى صورة أخرى.

*نقلاً عن الأهرام المصرية