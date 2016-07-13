دموع رونالدو الذهبية

خروج النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال مصاباً في الدقيقة 24 أمام أصحاب الأرض فرنسا في نهائي أوروبا 2016 بمثابة «رب ضارة نافعة»، حيث أفاد زملاءه بمضاعفة الجهد لتعويض الخسارة الفادحة فنياً ومعنوياً، وأصاب الفرنسيين بالطمأنينة في ظل خسارة المنافس أهم أوراقه الرابحة.

ومما يعزز هذه النظرة الدموع الحارقة التي ذرفها رونالدو، بعد أن فشل في التحامل على إصابته، واكبها برمي شارة القيادة نادباً سوء حظه ومخاوف تبدد حلمه بأول بطولة مع منتخب بلاده، هذه العوامل العصيبة كانت بمثابة الوقود لزملائه، والمخدر للفرنسيين، حتى جاءت النهاية دموعاً ذهبية مجففة الدموع القهرية.

ولذا كانت ردة الفعل البرتغالية في الملعب، والتفاعل الإعلامي والجماهيري لرونالدو أضعاف ما هو لغيره، بقيمة نجوميته الفريدة، وتعاطفاً مع هستيرية معاناة الإصابة التي تلاشت بقبلاته الساخنة للكأس.

وما حدث في النهائي التاريخي يجسد جنون كرة القدم، فالبرتغال لعبت بذكاء تدريبي دفاعي صارم، وإحباط معنويات أصحاب الأرض الذين يلعبون تحت ضغط استضافة الحدث والترشيحات، زاد في ذلك النقص البرتغالي بإصابة النجم الأغلى الذي يبحث عن هرم العالمية، بعد إخفاق ميسي في كوبا أمريكا.

الأغرب أن من حسم اللقب إيدر لوبيز بقذيفة ذهبية، ليس ممن يعول عليهم المدرب في البدلاء ومشاركاته قليلة، ولكنه أصبح النجم الأشهر ببصمة تاريخية لن تُنسى.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية