رونالدو يستحوذ على اهتمامات المشجعين عبر "فيسبوك"

اكتسح كريستيانو رونالدو، الفائز بكأس أوروبا مع منتخب البرتغال، على اهتمامات متصفحي موقع فيسبوك الشهير، حيث سجلت البطولة 950 مليون تفاعل على الإنترنت من قبل 195 مليون شخص خلال الفترة من 10 يونيو إلى 10 يوليو.

ومن أبرز خمس لحظات جذبت اهتمام المشجعين خلال "النهائي الأوروبي"، فإن لحظة رفع رونالدو لكأس البطولة تصدرت المشهد، يليه مواطنه إيدر صاحب هدف الفوز بجانب صافرة النهاية، ومن ثم صافرة النهاية وإصابة رونالدو ومغادرته أرض الملعب، ومن ثم انطلاق صافرة بداية المباراة.

وحول العالم عبر الموقع الأزرق، فإن رونالدو تصدر محور محادثات المشجعين بنسبة 53%، يليه مواطناه البرتغاليان بيبي 10% وناني 7% والفرنسي ديمتري بايت 6% وأخيرا البرتغالي كواريسما بـ5% فقط.

وحتى في فرنسا البلد المستضيفة للبطل، فإن رونالدو تصدر المشهد الإنترنتي بنسبة 51%، يليه الفرنسي ديمتري باييت بـ12% ثم مواطنه سيسوكو 8% وجيرود 4% وأخيراً البرتغالي بيبي 4%.

وأما البرتغال صاحبة الإنجاز، فإن مواطنيها بحثوا عن رونالدو بنسبة تصل 44%، يليه ريكاردو كواريسما 10%، ومن ثم بيبي 6%، وصاحب هدف الفوز إيدر 5%، وأخيرا الفرنسي باييت بنفس النسبة.