كيف تفوز بدون كريستيانو؟

ما إن تُعلَن قرعةُ البطولات القارية والدولية فى كرة القدم ويعرف كل فريق مجموعته التمهيدية،

حتى تتصاعد الأصوات المصرية تتحدث عن سوء الحظ الذى أوقعنا فى أقوى مجموعة، أو أكثر المجموعات شراسة، أو ما يسميها البعض مجموعة الموت، ويتسابق اللاعبون والمدربون ومسئولو اللعبة فى التحليلات عن الصعوبات أمام رجالنا البواسل! وعندما تقترب المباريات فهناك حديث عن أزمة اللعب خارج الوطن بعيداً عن الجماهير المصرية، ناهيك عن الكلام عن الحرارة أو الرطوبة، وارتفاع الضغط أو انخفاضه، وسوء الملاعب، وتوقع رشوة الحكام أو انحيازهم ضد مصر لأسباب متعددة..إلخ!

وكلها تمهيدات لتبرير الفشل الذى لم يقع بعد، ولكنه متوقع ومُرَجَّح، لسبب وحيد لا يُراد التصريح به وهو أننا لا نثق فى قدرتنا على الفوز، وبدلاً من الإقرار بالحقيقة يتواطأ كثيرون على أن يقولوا أى شىء آخر!

كل هذه الحجج، وأكثر منها، تحطمت أمام المصريين والعالم فى مناسبات كثيرة، كان أكثرها وضوحاً فوز الألمان على البرازيل 7/1 فى عقر دارها فى بطولة كأس العالم عام 2014، فى حدث تاريخى سقطت فيه أساطير القوى العظمى فى كرة القدم، وهو الفاصل الحاسم عما قبله، والذى من المرجح أنه كان، قبل أيام، فى رأس فريق البرتغال المكافح وهو يواجه فرنسا المزهوة بإطاحتها بالفريق الألمانى الرهيب بنتيجة 2/صفر، وهى صاحبة الأرض أمام جمهورها الرائع الذى فعل كل ما يمكن لتشجيع فريقه، ثم جاء سوء الحظ الحقيقى للبرتغال بإصابة الساحر الفذ كريستيانو رونالدو وخروجه فى بداية المباراة مما جعل الجميع يشفقون على البرتغال، فقد فقدوا فارسهم وهم فى عرين الأسد.

لو كانوا يفكرون بالمنطق المصرى السائد لكان يكفيهم التمثيل المُشَرِّف والوصول إلى المباراة النهائية، ثم التحجج بالأرض والجمهور وإصابة لاعبهم الأول. ولكنهم، ويا للغرابة، ويا للجمال، لعبوا بعزيمة الفوز بالبطولة ففازوا، وما كان لهم أن يفوزوا إلا بهذه العزيمة وهذا الفهم الذى يلعب ليفوز، ولا يضع مبكراً مبررات لخسارة يتوقعها، فتأتى الخسارة.

*نقلاً عن الأهرام المصرية