أوروبا.. ملاذ الأندية السعودية قبل الموسم الجديد

رحلت الأندية السعودية باتجاه قارة أوروبا من أجل إقامة معسكرات استعدادية ما قبل بداية الموسم الجديد والذي ينطلق في الثامن من شهر أغسطس المقبل، حيث ستكون مباراة الأهلي والهلال فاتحة المنافسات المحلية باعتبارها مباراة كأس السوبر بالعاصمة الإنكليزية لندن.



وأكمل أهلي جدة "بطل الدوري والكأس" إعداده لكأس السوبر بعدما انهت الادارة التعاقد مع المدرب البرتغالي غوميز مدرب التعاون السابق وإغلاق ملف الأجانب بعدما أبقت الثلاثي السوري عمر السومة واليوناني فيتفاتزيديس والمصري محمد عبدالشافي والتعاقد مع البرازيلي لويز كارلوس، بالاضافة الى التعاقد مع لاعب الوحدة علي عواجي.

وسيقيم الفريق معسكراً اعدادياً في اسبانيا لمدة 17 يوماً ابتداءً من يوم 19 المقبل قبل أن يتوجه يوم 5 أغسطس الى العاصمة الانجليزية لندن لخوض مباراة السوبر أمام الهلال يوم 8 أغسطس المقبل.

وسيخوض الأهلي خمس لقاءات ودية في معسكره أمام ميدلزبره الانجليزي وأمام فرق الكوركون وغرناطة واشبيلية وملقا الاسبانية.

في حين تقرر أن يقيم الهلال معسكره الاعدادي في النمسا للموسم الثالث على التوالي لمدة ثلاث أسابيع ابتداءً مو يوم غدٍ الخميس بقيادة مدربه الاوروغوياني جوستافو ماتوساس، وسيخوض خلاله خمس لقاءات ودية أمام بيشوفسوفن النمساوي وبشتكاش ورايز التركي وأودونيزي الايطالي، في حين سيكون اللقاء الأخير أمام أحد الفرق الخليجية.

ولم يغلق الهلال ملف أجانبه بعدما قررت الادارة الابقاء على الثنائي البرازيلي كارلوس ادواردو وديغاو وتبقى مقعدين في ظل عدم رغبتها في الابقاء على مواطنهم التون ألميدا لموسم جديد، وتعاقدت الادارة مع الخماسي المحلي أسامه هوساوي والحارس عبدالله المعيوف لاعبي الأهلي وعبدالمجيد الرويلي لاعب التعاون وعبدالملك الخيبري لاعب الشباب وماجد النجراني لاعب القادسية.

وواصل الاتحاد استعداده للدوري على ملعبه بجدة بقيادة المدرب حسن خليفه بعد تعثر الاتفاق مع الروماني بيتوركا لإكمال مهمته، وسيكتفي الفريق بإقامة معسكر داخلي سيكون في الطائف.

ولم تحسم الادارة الاتحادية ملف اللاعبين الأجانب في حين لا تزال الرؤية غير واضحة للمهاجم الفنزويلي ريفاس لإكمال عقده بعد تعرضه لإصابة ستبعده عن الملاعب قرابة 4 أشهر.

التعاون فضّل أن يقيم معسكره في هولندا مسقط رأس مدربه الجديد داريو كالزليتش الذي استلم الدفة الفنية خلفاً للبرتغالي جوميز الذي انتقل الى الأهلي.

وسيتمد معسكر التعاون الذي انطلق الأحد الماضي قرابة 17 يوماً، وخاض أول لقاءاته الودية أمس الثلاثاء أمام أكاديمية إنسباير وفاز بنتيجة 4-1، في حين سيخوض ثلاث لقاءات أخرى أمام ريدينق الانجليزي وفريقي توينتي وغرافشاب الهولنديين، وقررت الادارة الابقاء على الثلاثي الأجنبي السوري جهاد الحسين والبرتغالي ريكاردو ماتشادو والبرازيلي ساندرو مانويل وتبقى خانة وحيدة.

نادي النصر بدأ استعداده لمسح الصورة السيئة الذي ظهر بها في الموسم الماضي بعدما تعاقد مع المدرب الكرواتي زوران ماتيتش والذي فضّل هو الآخر اقامة المعسكر في مسقط رأسه لمدة 20 يوماً ابتداءً من يوم الأحد الماضي، وخاض النصر أولى لقاءاته الودية أمس الثلاثاء أمام فريق فولين لوستيك الاوكراني وخسر اللقاء بنتيجة 3-1، وسيخوض لقاءين وديين أمام فريقي دينامو زغرب الكرواتي ومواطنه انتر زابرو سيك، ولم يتعاقد الفريق مع أي لاعب أجنبي على الرغم من استمرار عقود الثنائي البولندي أدريان ميرزفسكي والمالي موديبو مايغا إلا أن الادارة قررت بيع عقديهما.

وطار نادي الفتح الى هولندا لإقامة معسكر اعدادي لمدة 21 يوماً ابتداءً من يوم اللأحد الماضي بقيادة مدربه الجديد البرتغالي ريكاردو سابتينو والذي استلم الفريق خلفاً للتونسي نصيف البياوي الذي انتقل الى تدريب الرائد ولم يتحدد بعد الفرق التي سيلاقيها الفريق.

وتعاقدت ادارة الفتح مع الثنائي البرازيلي ناثان جونيور وجواو غيليريني لينضما الى مواطنهما ايتلون خوزيه والذي لم يلتحق بمعسكر الفريق حتى الآن.



الشباب هو الآخر اختار هولندا لإقامة معسكره الاعدادي للموسم الثالث على التوالي بقيادة مدربه الجديد سامي الجابر لمدة 20 يوماً ابتداءً من يوم السبت الماضي.

وأغلق الشبابيون ملف اللاعبين الأجانب بعد تعاقد الادارة مع الثلاثي الجزائري جمال بلعمري والبرازيلي هيبرتي فيرنانديز والاوروغوياني سباستيان ريفاس لينضموا الى الجزائري محمد بن يطو.

وقررت ادارة الرائد الجديدة بقيادة الرئيس عبدالعزيز التويجري اقامة معسكر اعدادي للفريق في تركيا لمدة 21 يوماً بقيادة المدرب التونسي نصيف البياوي مدرب الفتح السابق.

ودعم الرائد صفوفه بالثلاثي البرازيلي أدريانو ألفيش مدافع نجران السابق ودانييل لوبيز أمور وجيلمار سيلفا.

وتعاقد نادي الخليج مع البلجيكي باتريك دي وايلد ليستلم الدفة الفنية للفريق خلفاً للتونسي جلال قادري، ويقيم حالياً الفريق معسكراً اعدادياً في تركيا، وتعاقدت ادارة الخليج مع اللاعب الهندوراسي اليكس لوبيز.

وغادرت بعثة الوحدة الى النمسا يوم أول أمس الاثنين لإقامة معسكر يمتد 20 يوماً بقيادة المدرب الجزائري خير الدين مضوي الذي قرر الابقاء على الثنائي الأجنبي السوري جهاد الباعور والاوروغوياني أدولف ليما، في حين تبقى مقعدين للاعبين الأجانب.



القادسية بقيادة مدربه السعودي حمد الدوسري الذي قرر إقامة معسكراً اعدادياً في تركيا لمدة 21 يوماً ابتداءً من يوم السبت المقبل، وتعاقدت الادارة مع الثنائي البرازيلي بيسمارك فيريرا مهاجم نجران السابق والنيجيري إيز لينضما الى العراقي سعد الأمير الذي جدد عقده.

وقررت ادارة الفيصلي الاستعانة بخدمات البرازيلي انجوس مدرب نجران والمنتخب السعودي سابقاً ليستلم الدفة الفنية بالفريق ، وسيقيم الفريق معسكراً اعدادياً في تركيا لمدة اسبوعين ابتداءً من يوم الجمعة المقبل.

وتعاقدت ادارة الفيصلي مع الثنائي البرازيلي رافاييل برغير وايفيرالو ستوم لينضما الى مواطنهما باردال.

وواصل بطل دوري الدرجة الأولى المجزل استعداده لخوض غمار أول دوري محترفين في تاريخه بعدما قررت الادارة اقامة معسكراً اعدادياً في تركيا لمدة 16 يوماً ابتداءً من يوم 18 المقبل بقيادة مدربه البرازيلي آرثر بيرنانديس، وتعاقدت ادارة المجزل مع لاعب أجنبي وحيد هو الفرنسي لجور جومان.

ويبحث الاتفاق العائد من جديد الى دوري جميل عن استعادة أمجاده بعدما بدأ معسكره الاعدادي في النمسا منذ وقت مبكر لمدة 22 يوماً وسيخوض خلاله خمس لقاءات منها كوفنتري سيتي الانجليزي وانجي الروسي في حين لم تتحدد اللقاءات الثلاث المتبقية.

وأغلقت ادارة الاتفاق ملف اللاعبين الأجانب بعد تعاقدها مع الرباعي الغيني أبوبكر فوفانا والجزائري سفيان خليلي والبرازيليين ريكاردينو أكوستا وليناردو الفيس.



