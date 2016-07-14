اتحاد القدم السعودي يفاوض بنكاً تجارياً وشركة سياحية

يفاوض الاتحاد السعودي لكرة القدم، أحد البنوك التجارية السعودية لتقديم خدمات مصرفية لصالحه بجانب شركة سياحية معنية بحجوزات الطيران والفنادق بالإضافة إلى شركة كوكا كولا المختصة بإنتاج المشروبات والعصائر المركزة.

وقال عدنان المعيبد، رئيس اللجنة المالية بالاتحاد في تصريح خاص لـ"العربية.نت": "لدينا مفاوضات مع شركة مختصة في الطيران ونحن على وشك الاتفاق النهائي خلال فترة قصيرة، وسيندرج اسمها تحت راعي سياحي وبالتالي سيتوفر لدينا تذاكر سفر ومبالغ مالية ومن يستفيد منه منسوبي اتحاد كرة القدم والمنتخبات الوطنية". وأضاف: "هناك مفاوضات مع شركة تأمين سوف ننتهي منها قريباً بالإضافة إلى بنك تجاري محلي وكذلك شركة كوكا كولا للمشروبات، وكل ما نهدف إليه رفع عدد شركائنا حتى يجد الاتحاد المقبل مداخيل مالية كبيرة لكي يستطيع تنفيذ برامجه بهدوء".

وكانت اللجنة المالية قد عقدت اجتماعها في العاصمة الرياض يوم الأربعاء الماضي، من أجل التحدث في تفاصيل موازنة الموسم المقبل والتي ستلامس رقم 140 مليون ريال سعودي، فيما سينتظر المعيبد وزملائه الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة وسوف تعرض لاحقاً أمام الجمعية العمومية الموسم المقبل.

ويملك اتحاد كرة القدم عقداً ضخماً مع شركة الاتصالات السعودية المعروفة باسم (اس تي سي) يبلغ قرابة 40 مليون ريال سنوياً، وعقداً آخر مع الخطوط الجوية السعودية والذي يقدرّ بـ3 ملايين ملايين دولار أميركي عن العام الواحد، فيما بدأت شركة نايكي المختصة بصناعة المستلزمات الرياضية في تمويل الاتحاد بـ2500 كرة قدم وكافة الملابس والأدوات المتعلقة بالمنتخبات والحكام وبقيمة إجمالية تصل إلى 44 مليون ريال حتى عام 2020.

ويكمل عدنان المعيبد حديثه حول خبايا الاجتماع: "ناقشنا آلية المكافآت الجديدة لبطل كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين، كما أن هناك تخطيطاً لزيادة الدعم المالي لصالح أندية الدرجة الأولى والثانية". ويختم المسؤول بقوله: " أيضاً تم صرف دفعة 500 ألف ريال لكل نادي في دوري الدرجة الأولى، وبذلك انتهينا من كل الأمور المادية المجدولة في الموسم الفائت".

وتواصل اللجنة عملها بقيام عضو اللجنة ماجد العبوة التواصل مع مسؤول الاستثمارات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل الحصول على الدعم السنوي البالغ 300 ألف دولار من قبل فيفا للاتحادات المحلية حول العالم شريطة تطبيق بعض البرامج والمعايير وهو ما يسعى الاتحاد السعودي من أجله.