الزمالك: "كهربا" إلى الاتحاد لعام واحد

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، على إعارة لاعبه محمود عبدالمنعم والملقب باسم "كهربا" لصالح نادي اتحاد جدة ولمدة عام واحد، فيما أشارت صحف محلية إلى أن الصفقة بلغت مليونا و250 ألف دولار أميركي.

وبحسب موقع الزمالك الرسمي عبر شبكة الإنترنت يوم الخميس: "المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وافق على إعارة كهربا بعد استطلاع رأي الجهاز الفني، مشيرا إلى أن النادي لم يقف في طريق أي لاعب، خاصة من نادي اتحاد جدة السعودي الشقيق في ظل العلاقة الوطيدة بين الناديين".

وأضاف الموقع: "موافقة الزمالك على احتراف كهربا نظرا للعرض المقدم من النادي السعودى الشقيق الذي يليق بمكانة النادي واللاعب".

من جانبه، وجه اللاعب محمود كهربا شكره لمجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور بعد الموافقة على احترافه، منوها بأن نادي الزمالك دائما كان يقف بجانبه منذ ارتداء الفانلة البيضاء الموسم الماضي.

وأضاف كهربا: "نادي الزمالك هو من صنع اسم "كهربا" خلال الفترة الماضية، وأنا أدين بالفضل للقلعة البيضاء، وسيظل محتفظا بجميل النادي عليه".