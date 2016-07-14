الشباب يستقبل مهاجمه الأوروغوياني ريباس

وصل عف الأوروغوياني سيباستيان ريباس إلى أمستردام وذلك للانضمام لمعسكر فريق الشباب السعودي بمدينة ميرلو.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي تمهيداً للتوقيع الرسمي معه.

على صعيد آخر، عاود عبدالمجيد الصليهم التدريبات، وذلك بعد تماثله للشفاء من الإنفلونزا، كما واصل إسماعيل مغربي ورخي الشمري تدريباتهما الخاصة داخل صالة الحديد.

وكان الفريق واصل تدريباته الخميس تحت زخات المطر في مدينة بيرلو، تحت إشراف مدربه سامي الجابر، حيث يستعد الفريق لخوض مباراة ودية الأولى بالمعسكر الهولندي صباح الجمعة مع فريق كامبردج يونايتد.