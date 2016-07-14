غوميز: أريد تقديم كرة جميلة مع الأهلي

أكد البرتغالي غوميز، مدرب الأهلي السعودي، رغبته في تقديم كرة جميلة وسريعة مع تشرب اللاعبين لفلسفته الكروية الجديدة هذا الموسم قبل خوض كأس السوبر أمام الهلال في العاصمة البريطانية لندن.

وحول بداية معسكر الأهلاوي، قال: "كان اسبوعا حافلا بالعمل، اللاعبون عادوا بعد فترة العيد ونحن تمرير فلسفتنا في كرة القدم اليهم بجانب الاسلوب وفكرنا الدفاعي والهجومي ونحن نتكلم عن منهجل كامل من العمل".

وعن تكتيكه الكروي مع بطل الدوري: "الشغف لدي كبير في كرة القدم وهذا يدفعني الى الانتظام الدفاعي وتمرير كرة القدم ومحاولة استقطاب الجماهير وايضا مكافحة لتحقيق افضل النتائج، اهم شيء تقديم كرة جميلة وسريعة".

ويضيف: "لكل طباخ وصفته الخاصة في اعداد الاطباق ولي فلسفتي واريد من الفريق ان يتحدث كله بلهجة واحد، اتمنى ان ادفع اللاعبين بلعب الطريقة الدفاعية".

وحول ما إذا كان يزعجه تحقيق الأهلي لقب الدوري قبل حضوره، نفى ذلك قائلاً: "لا يزعجني ان الاهلي بطل الدوري والكأس، اخبرت الجميع، فقط في مكان واحد يغادروا منه الماضي من خلال تحقيق النتائج، المتاحف تعيش في الماضي ولكن نحن نعيش في الحاضر الآن".

وعن اختلاف نوعية اللاعبين بين التعاون والأهلي: "لا احب استخدم وصف النجوم وغيره، لا يمكن ان نخفي وجود لاعبين نجوم في الفريق، النجوم في السماء، ونريد نجم واحد فريق يقدم كرة جميلة ويعمل بكل جد واجتهاد".

وأما بالنسبة لرحيل اسامة هوساوي وعبد الله المعيوف قال: "انا لم اخسر اي لاعب، لأني لم بدأت بالعمل معهم، وهم جزء من تاريخ النادي والصفحات الذهبية ولكن يجب ان نقلبها ونحن في بداية الموسم ولدينا فريق جديد".

وعن بدأ معسكر الفريق متأخراً، رفض الموافقة على ذلك بقوله: "لم نبدأ بشكل متاخر الاستعدادات ولكن بدأنا بما يكفي، اذا بقية الفرق بدأت بشكل مبكر، هذا لا يعني أننا متاخرين، اما بالنسبة لطاقمي سوف يصلون غداً".

