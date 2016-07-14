قضية مخجلة !

< غابت أنوار رمضان المبارك، التى ننتظرها بلهفة فى كل عام، وندعو الله أن يمد فى أعمارنا لكى نحظى بها من جديد

. وأستأذنكم اليوم فى الكشف عن سبب شخصى للحزن على رحيل الشهر الفضيل ، ذلك أننى منذ أكثر من 25 عاماً أتوقف عن الكتابة الصحفية فى رمضان ، ليس من قبيل الكسل أو من أجل التفرغ للعبادة ، فهذا عيب ليس فى وذاك شرف لا أدعيه ، لكن لأننى أحاول تجنب الخوض فى نقائص وعيوب الحياة الرياضية و (بعض) رموزها السيئة فى بلادنا خلال الشهر الكريم .

< والحقيقة أن القضايا المطروحة على الساحة الرياضية والكروية تحديدا هذه الأيام مخجلة للغاية ، ليس أقلها اتهام حكام كرة القدم بالرشوة وخراب الذمة ، ياللهول ، قضاة الملاعب يواجهون هذا الاتهام الصريح علناً ، ثم إن المدعين غير مطالبين بالبينة ولا هم ملزمون بتقديم الدليل على صحة هذا الاتهام الفظيع !!

< لسناهنا فى معرض الدفاع أو الهجوم ، فقط نحن حريصون على مسيرة الرياضة الشعبية الأولى ، وندرك جيداً أن التحكيم الكروى فى بلادناعموماً فى حاجةإلى تخطيط علمى جاد وتنفيذ صارم ودقيق للخروج به من حالة التدنى التى وصل إليها، بالتساوى مع بقية عناصر اللعبة لا أكثر ولا أقل . إذن فلنتحدث عن ضعف المستوى العام وأسباب عدم وجود العدد الكافى من الحكام القادرين على إدارة المسابقة المحلية بكفاءة ، دون أن ننجرف إلى اتهام الحكام فى ذممهم وشرفهم لتبرير الهزيمة من جانب هذا الفريق أو ذاك !

<< أهم دروس نهائيات يورو 2016 تنظيمية وحضارية وليست فنية . فالمستوى الفنى كان متوسطاً ــ بالمقاييس الأوروبية طبعاً ــ والكبار سقطوا تباعاً إلا أن المضيف الفرنسى قدم درساً رائعاً فى الروح الرياضية برغم الهزيمة المباغتة فى النهائى أمام البرتغال ، عندما تقبلوا الصدمة بحزن نبيل ، ولم ينسوا أنهم البلد المضيف فأضاءوا برج إيفل بألوان العلم البرتغالى ووقف الرئيس الفرنسى يصفق ويهنئ

<< بالمناسبة تعداد سكان البرتغال لا يتجاوز عشرة ملايين .. العبرة ليست بالعدد ، وكما نقول فى مصر : العدد فى الليمون .. أما فى البشر فإن الأهم هو الكيف وليس الكم !!

*نقلاً عن الاهرام المصرية