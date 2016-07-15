الإسماعيلي يستعيد النيجيري أوتاكا بعد 15 عاماً

بعد مرور 15 عاما استعاد الإسماعيلي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم جهود المهاجم النيجيري جون أوتاكا عندما قرر ضمه لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وتألق أوتاكا مع الإسماعيلي في موسمي 1999-2000 و2000-2001 وفاز بلقب هداف الدوري المصري قبل أن يبدأ رحلة احتراف طويلة في عدد من الأندية من بينها السد القطري ولانس الفرنسي.



وقال الإسماعيلي إن أوتاكا (34 عاما) وصل إلى مطار القاهرة تمهيدا للانضمام لفريقه.



وأضاف الموقع الرسمي للإسماعيلي على الانترنت اليوم الجمعة "من المقرر أن يعقد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي جلسة اليوم مع أوتاكا لتوقيع عقود الانضمام الرسمية."



وتابع "كان في استقبال أوتاكا محمد صبحي حارس الإسماعيلي المخضرم وأعضاء لجنة التعاقدات."



وأشار الإسماعيلي إلى أن هدافه السابق سيتوجه إلى الإسكندرية مساء اليوم لتشجيع الإسماعيلي في مباراته أمام المصري في دور الثمانية بكأس مصر.



وولد أوتاكا في 1982 بنيجيريا ولعب بأحد أنديتها المغمورة قبل أن يحضر إلى مصر حيث بزغ نجمه مع المقاولون العرب في 1998.