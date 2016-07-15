الاتحاد البلجيكي يطيح بالمدرب فيلموتس من منصبه

قال مسؤول بارز في الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة إن الاتحاد أقال مارك فيلموتس مدرب المنتخب من منصبه بعد فشل الفريق المدجج بلاعبين مميزين في تجاوز دور الثمانية في بطولة أوروبا في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقاد لاعب وسط شالكه الألماني السابق (47 عاما) منتخب بلاده لأربع سنوات وصعد به إلى دور الثمانية في كأس العالم 2014 وصدارة تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) بفريق ضم بين صفوفه إيدن هازارد لاعب وسط تشيلسي وثنائي مانشستر سيتي فينسن كومباني وكيفن دي بروين.

لكن الخسارة المفاجئة 3-1 أمام ويلز في دور الثمانية صعدت من حدة الانتقادات التي طالبت برأس فيلموتس مع استغراب الجماهير ما حدث للفريق الذي كانت تأمل في تتويجه بأول لقب كبير في تاريخه.