البرازيل.. إجراءات أمنية مشددة قبل الأولمبياد

أعلنت السلطات البرازيلية أن رئيس البلاد المؤقت ميشال تامر سيجتمع بشكل طارئ، الجمعة، مع عدد من الوزراء بهدف العمل على تعزيز الإجراءات الأمنية عقب اعتداءات نيس، وقبيل استضافة البلاد الالعاب الأولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو بين 5 و21 اب/اغسطس.

وذكر وزير الدفاع البرازيلي راوول جونغمان لموقع جي 1: "نحن بصدد العمل على تحديد أولوياتنا، ولربما الإجراءات المرتقبة ستؤثر بشكل ما على المشاركين في الالعاب الاولمبية".

بدوره، اكد الجنرال سيرجيو اتشيغوين، المسؤول الاعلى على المستوى الامني، في مؤتمر صحفي، ان الاجتماع المرتقب سيشهد مشاركة الرئيس تامر ووزير العدل اليكساندر دي موراييش.