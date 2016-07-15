باييت يتعهد بالبقاء في صفوف وست هام

‬‬ أعلن لاعب الوسط الفرنسي ديميتري باييه اليوم الجمعة أنه سيبقى مع فريقه وست هام يونايتد المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغم التكهنات التي تتعلق برحيله.

ووضع ديفيد جولد الرئيس الشريك للنادي الواقع شرق لندن 50 مليون جنيه استرليني (66.39 مليون دولار) كسعر للاعب الوسط المهاجم الذي أشارت وسائل إعلام بريطانية إلى إمكانية انتقاله إلى تشيلسي أو مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان.

وقال باييه لصحيفة صن البريطانية "سمعت عن اهتمام الأندية بي وأشعر بالإطراء لذلك لكني أحب وست هام.

"قدمنا موسما رائعا وأتشوق للعب في الملعب الأولمبي. سأبقى فيوست هام بنسبة 100 في المئة فأنا أعشق النادي ويمكنني إبلاغ جماهير النادي بذلك".

واحتل باييه المركز الثاني بين هدافي بطولة أوروبا بثلاثة أهداف واختير ضمن أفضل تشكيلة بالبطولة مع وصول فرنسا للنهائي وخسارتها أمام البرتغال 1-صفر في الوقت الإضافي.

وخاض باييه (29 عاما) - الذي انضم إلى وست هام من اولمبيك مرسيليا في يونيو حزيران العام الماضي - موسما رائعا في ظهوره الأول بالدوري الممتاز وسجل 12 هدفا في كل المسابقات.

وسيفتتح وست هام - الذي سيشارك في الدوري الأوروبي للعام الثاني على التوالي بعدما أنهى الدوري في المركز السابع - مشواره بالدوري الموسم المقبل بلقاء تشيلسي في ستامفورد بريدج يوم 15 أغسطس آب المقبل.

