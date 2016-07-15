بورنموث يتعاقد مع الشاب الإنجليزي جوردان آيب

تعاقد بورنموث المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع جوردان آيب لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 عاما قادما من ليفربول لمدة أربع سنوات.



ولعب آيب 58 مباراة مع ليفربول بعد انضمامه للنادي قادما من ويكوم واندرارز في 2011.



ولم يعلن أي من الناديين عن القيمة المالية للصفقة لكن وسائل إعلام أشارت إلى أنها ستكلف بورنموث نحو 15 مليون جنيه إسترليني (20.01 مليون دولار).



وقال نيل بليك الرئيس التنفيذي لبورنموث في بيان نشره الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت "لعب الكثير من المباريات مع ليفربول في الموسم الماضي ونتطلع لأن يواصل تطوره معنا. لديه مستقبل باهر."



وتوقع أن يحل آيب في الموسم الماضي مكان رحيم سترلينغ الذي رحل من ليفربول إلى مانشستر سيتي.



وأعجب يورغن كلوب مدرب ليفربول بسرعة ومهارة آيب منذ توليه تدريب الفريق في أكتوبر تشرين الأول وأشركه في العديد من المباريات لكن هذا العدد تراجع في نهاية الموسم.



وسجل آيب أربعة أهداف مع ليفربول.