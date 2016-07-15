فان مارفيك يعفي لاعبي الأخضر من الحصة المسائية

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، تدريباته اليومية في المعسكر الخارجي المقام حالياً في مدينة سالزبورغ بالنمسا ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.

واكتفى المدير الفني الهولندي فان مارفيك بحصة تدريبية واحدة أقيمت في الفترة الصباحية، وأجريت في الصالة الرياضية بمقر إقامة الأخضر، واستهلت الحصة التدريبية الصباحية بتمارين الإحماء، ثم الإطالة لمدة قرابة 30 دقيقة ليشرع بعدها بتطبيق العديد من تمارين التقوية باستخدام أدوات الحديد التي تهدف لرفع كفاءت العضلات لدى اللاعبين وتحافظ عليها من الإصابات.

واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية في المسبح ثم المساج والجاكوزي.

الجدير بالذكر أن فان مارفيك منح لاعبي الأخضر راحة عن الحصة التدريبية المسائية بعد النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في الحصص التدريبية.