لجنة القيم بالفيفا توقف التايلاندي ماكودي 4 أعوام

أوصى قسم التحقيقات في لجنة القيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بإيقاف التايلاندي وراوي ماكودي، عضو اللجنة التنفيذية السابق، لمدة لا تقل عن أربعة أعوام وفرض غرامة مالية عليه لا تقل عن 25 ألف فرنك سويسري (25500 دولار) بدعوى مخالفة ميثاق شرف المنظمة.

وبعد اختتام التحقيقات بشأن ماكودي قال قسم التحقيقات في بيان إن ماكودي الرئيس السابق للاتحاد التايلاندي لكرة القدم خالف القواعد واللوائح العامة للاتحاد الدولي للعبة الشعبية وارتكب العديد من التجاوزات.

وبعد الانتهاء من التحقيقات الخاصة بماكودي قام كورنيل بوربلي، رئيس القسم، بتسليم القضية إلى القسم القضائي في لجنة القيم، وهو القسم المخول بالبت في القضايا وتوقيع العقوبات.

وقال قسم التحقيقات إن ماكودي يفترض أن يظل بريئا حتى صدور قرار من القسم القضائي بحقه.