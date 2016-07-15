لندن القاهرة المغرب

قد يبدو الأمر غريباً نوعاً ما عند البعض، وقد يستغرب البعض الآخر من مغزى وفكرة إقامة مباراة كأس السوبر الإماراتي خارج حدود الوطن، في سابقة تعتبر هي الأولى من نوعها في تاريخ اللعبة في الدولة. المصادر تفيد بأن لجنة المحترفين تدرس جدياً إقامة مباراة كأس السوبر، التي ستجمع بين بطلي الدوري والكأس الأهلي والجزيرة في مستهل الموسم الجديد، على أن تقام في لندن أو القاهرة أو المغرب مع احتمال ضعيف جداً إقامتها في أبوظبي من دون الإشارة أو التلميح حول أسبابها ومسبباتها، أو مدى الجدوى من إقامتها خارج الحدود وفي دول تقع في قارات أخرى.

فهل الهدف من الفكرة تسويقي أم دعائي أم لأهداف أخرى أكثر جدوى لا نعلم بها، ولكن إذا كان الموضوع متعلقاً بجانب تسويقي فنعتقد أن إقامة المباراة في مدينة مثل لندن غير مجدية بسبب تكاليفها المرتفعة أولاً وعدم وجود جالية إماراتية أو عربية مهتمة بمباراة شبه رسمية، والوضع ذاته ينطبق على المغرب ومصر التي لا تحظى فيها أنديتنا بالشعبية المطلوبة واللازمة، وبالتالي إقامتها في تلك البلدان أقرب إلى المغامرة الغالية الثمن، خصوصاً إذا أُقيمت المباراة وسط مدرجات خالية من الجماهير، وهو أمر متوقع جداً.

كلمة أخيرة

يحسب للجنة دوري المحترفين خطواتها ومبادراتها التطويرية، ولكن بشرط أن تكون خطواتها مدروسة ومضمونة علمياً وعملياً.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية