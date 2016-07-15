ياروليم يتولى تدريب المنتخب التشيكي

أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم اليوم الجمعة أنه عين كارل ياروليم مدربا جديدا للمنتخب الوطني لمساعدة الفريق على التأهل لبطولة كأس العالم 2018.

وكان ياروليم (59 عاما) لاعبا في منتخب تشيوسلوفاكيا ولعب لثلاث سنوات في فريق روان الفرنسي في أواخر الثمانينات من القرن الماضي.

ويمتلك ياروليم خيرة تدريبية تمتد لعقدين من الزمان اغلبها مع أندية من التشيك وسلوفاكيا إضافة لفرق من السعودية والامارات وفاز بالعديد من الألقاب. وتعاقد ياروليم على تدريب المنتخب الوطني قادما من فريق ملادا بلويسلاف الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى التشيكي.

وحل ياروليم بديلا لبافل فربا الذي ترك تدريب الفريق ليتولى مسؤولية فريق انجي الروسي عقب إنهاء المنتخب التشيكي في قاع ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة أوروبا بعد ان جمع نقطة واحدة من ثلاث مباريات.

وقال ميروسلاف بيلتا رئيس الاتحاد التشيكي للعبة في بيان مشيرا للبطولة التي ستقام في روسيا "الخطوة الأولى هي بناء فريق يمكنه محاولة التأهل لكأس العالم 2018".

وخسرت التشيك جهود حارس مرماها القوي بيتر شيك الذي اعتزل اللعب دوليا عقب بطولة أوروبا.

كما ثارت أسئلة حول مستقبل القائد توماس روسيتسكي الذي تعرض لسلسلة من الإصابات في السنوات الأخيرة بما في ذلك خلال بطولة أوروبا.