عيد في سالزبورغ لمشاهدة تدريبات المنتخب السعودي

توجه أحمد عيد، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، صباح اليوم السبت لمقر إقامة المنتخب السعودي في مدينة سالزبورغ لرؤية تدريبات المنتخب ومتابعتها والالتقاء بكافة أعضاء البعثة السعودية.

وبحسب الحساب الرسمي للأخضر، فإن المدير الفني الهولندي فان مارفيك ركز في الحصة التدريبية الصباحية على تكثيف التمارين اللياقية، وتنويعها حيث استهلها بالجري حول الملعب، ثم تمارين الإحماء عبر مربعات لياقية باستخدام الكرة بعدها تمرين التمرير القصير والطويل.

واختتم الحصة التدريبية الصباحية بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات، وتنفيذ تمرين الاستحواذ بالكرة والحركة بدون الكرة وخلق المساحات.