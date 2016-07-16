إلغاء ودية فنربخشة وليون الفرنسي بسبب أحداث تركيا

ألغيت المباراة الودية بين ليون الفرنسي ومضيفه فنريغشه التركي المقررة مساء السبت، حسب ما ذكره النادي الفرنسي.

وغادرت بعثة النادي الفرنسي على عجل مقر إقامتها الكامن في فندق ماريوت في الشطر الآسيوي من مدينة اسطنبول، ومن المتوقع أن تغادر الاراضي التركية بعد ظهر السبت للعودة إلى ربوع الوطن ابان الاحداث التي ضربت تركيا.

وحطت بعثة ليون الرحال في اسطنبول بعد ظهر الجمعة، وتدرب الفريق ليلا في مركز فنربغشه التقني قبل ان يعود اللاعبون والكادران الفني والاداري ادراجهم إلى الفندق.

ويحظى الفريق الفرنسي بمواكبة امنية خاصة من قبل الشرطة التركية وسط اضطرابات واسعة في مختلف انحاء تركيا.

وجرت محاولة انقلاب في تركيا للاطاحة بالحكومة حصدت ما لا يقل عن 160 قتيلا حتى الساعة، وتسببت بتوقيف ما يزيد عن 3000 عسكري على علاقة بالانقلاب، وفق ما ذكرته وكالة الاناضول الحكومية.