الزويهري: لن نخوض مباراة السوبر دون السومة وشيفو

أكد مساعد الزويهري رئيس أهلي جدة محاولة الإدارة تجهيز الفريق بشكل لائق لمنافسات الموسم المقبل، مشيراً إلى رفض ناديه منازلة الهلال في كأس السوبر في حال تعثر الحصول على التأشيرات البريطانية بالنسبة للاعبيه.

وقال الزويهري في تصريحات خاصة لـ"قناة العربية": "بالنسبة لفريقنا كله ابطال واستعدادتنا قوية والمعسكر يبدا في اسبانيا، نحب تطمين الجماهير الوفية بأننا نبذل كل مافي وسعنا لاسعادهم".

وحول شائعات رحيله عن الرئاسة، أجاب: "غير صحيح، الزويهري مستمر حتى نهاية فترة رئاسته والادارة ان شاء الله ان الاهلي بخير، والاستقالات هذه كل شخص وظرفه والكابتن طارق كيال انضم للمنتخب والبقية لظروف خاصة".



وعن مشكلة التأشيرات البريطانية: "خاطبنا اتحاد الكرة اعطينا الجهاز الطبي والادارة بعضهم رفضت تاشيراتهم والكابتن عبد الشافي، خاطبنا اتحاد الكرة اشتغلوا على الموضوع او الجهات المختصة تعمل لهم التاشيرة". وختم حديثه: "الأهلي لا يمكن انه لن يلعب السوبر ولديه لاعب لا يملك تأشيرة ".

