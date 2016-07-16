الهلال يوقع مع المهاجم البرازيلي بوناتيني

تعاقد نادي الهلال السعودي، مع المهاجم البرازيلي ليو بوناتيني الذي يلعب في صفوف استوريل برايا البرتغالي، وذلك بحسب ما نشره الموقع الرسمي الأزرق يوم السبت.

وبحسب الخبر، فإنه سيتم استكمال إجراءات التوقيع النهائي مع اللاعب والنادي، بعد اجتيازه الفحوص الطبية، على أن يلتحق بعد ذلك بالمعسكر الإعدادي للفريق الأول لكرة القدم المقام حاليا في النمسا.



يذكر أن اختيار "ليو بوناتيني" كان وفق آلية فنية وضعها مجلس الإدارة بالتنسيق مع مدير الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم الأوروغوياني جوستافو ماتوساس، وذلك بناءً على حاجة الفريق الفنية للموسم المقبل، حيث يُعد "ليو بوناتيني" رابع هدافي الدوري البرتغالي الممتاز لموسم 2015/2016م برصيد 17 هدفًا، من 33 مباراة شارك فيها.

في حين أحرز 19 هدفًا من 36 مباراة شارك فيها بجميع المسابقات في ذات الموسم.