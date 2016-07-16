برشلونة: نجومنا بخير في تركيا

أكد نادي برشلونة الإسباني عبر موقع تويتر أن لاعبه الحالي اردا توران واللاعبين السابقين الإسباني كارليس بويول، البرتغالي ديو والفرنسي ايريك ابيدال، إضافة إلى مدير النادي السابق اليخاندرو اتشيفاريا متواجدون حاليا في تركيا وانما "خارج دائرة الخطر".

ورفض العملاق الكاتالوني تحديد امكان تواجد هؤلاء، حيث كان مقررا ان ينضم اليهم كلا من النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، اندريس اينييستا والبرازيلي نايمار، بغية المشاركة في مباراة ودية من تنظيم النجم الكاميروني الكبير وهداف البلاوغرنا السابق الكاميروني صامويل ايتو.

واكد موقع على شبكة الانترنت على علاقة بمنظمة ايتو، انه كان مقررا ان تستضيف مدينة انطاليا جنوبي تركيا المباراة الودية السبت في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وجرت محاولة انقلاب في تركيا للاطاحة بالحكومة حصدت ما يزيد عن 90 قتيلا حتى الساعة، وتسببت بتوقيف ما يزيد عن 1500 عسكري على علاقة بالانقلاب، وفق ما ذكرته وكالة الاناضول الحكومية